Harta României după alegerile parlamentare din 2020. PSD câștigă mare parte din Moldova, Muntenia și Oltenia. PNL se impune în Transilvania

PSD s-a clasat pe primul loc în alegerile parlamentare din 6 decembrie, obținând un scor de aproximativ 30%, potrivit rezultatelor parțiale anunțate de Biroul Electoral Central. Pe locul al doilea se situează PNL, cu peste 25% dintre sufragii, urmat de Alianța USR-PLUS care, potrivit datelor provizorii ar fi obținut în jur de 15% dintre voturi. Marea surpriză a alegerilor de duminică vine din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), care va fi a parta formațiune politică din viitorul Parlament. În ceea ce privește felul în care va arăta harta României după scrutinul de duminică, social-democrații au câștigat în peste jumătate dintre județe, impunându-se în cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, în timp ce PNL a câștigat cea mai mare parte a județelor din Transilvania, dar și Giurgiu și Constanța. USR a obținut victorii în municipiul București și în județele Timiș și Brașov.

Concret, la votul pentru Camera Deputaților, după numărarea a peste 95% dintre voturi, PSD a câștigat în județele: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea, Buzău, Ialomița, Călărași, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Vâlcea, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Caraș-Severin.

Liberalii s-au impus în județele Vrancea, Constanța, Giurgiu, Ilfov, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, Bihor și Arad.

Alianța USR-PLUS a obținut cel mai bun scor în Capitală și în județele Brașov și Timiș.

UDMR a câștigat în Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare.

În ceea ce privește voturile pentru Senat, harta României este colorată aproape la fel ca în urma rezultatelor pentru Camera Deputaților. Singura diferență este că la Senat, liberalii au reușit să câștige județul Caraș-Severin, acolo unde PSD a obținut cel mai bun scor în cursa pentru Camera Deputaților.

Alegerile parlamentare de duminică vor rămâne în istorie ca fiind cele în care a fost înregistrată cea mai scăzută prezență la vot de după 1989. Doar 31,84% dintre cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la urne pe 6 decembrie.

Ludovic Orban: Ne așteptam la o prezență mai mare la vot

Într-o declarație de duminică seară, pentru B1 TV, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus că liberalii se așteptau la o prezență mai consistentă la vot, caz în care rezultatul scrutinului ar fi fost altul.

„Ne așteptam la o prezență mai mare, trebuie să recunosc, de peste 35%. Toate cercetările sociologice indicau o prezență mai mare. E posibil din cauza pandemiei, poate din cauza zilei, a vremii și a multor informații care au speriat oamenii că e risc de infectare dacă merg la vot. Oricum le mulșumesc celor care au venit la vot și mai ales celor care au avut încredere în PNL”, a declarat Orban.

În ceea ce privește viitoarea majoritate parlamentară, liberalul Rareș Bogdan a dat asigurări că PNL nu va negocia cu PSD.

”Așteptăm numărătoarea finală. Lucrurile sunt extrem de clare. Noi nu vom negocia cu PSD. La ora aceasta știm că în Parlament au intrat cinci partide politice. Partidul Național Liberal, ca primul partid, cel care a câștigat alegerile probabil cu undeva la 31%, 32% în final, pe locul doi PSD care se va duce spre un 28%, 29% la final, după asta USR care astăzi are 15,8%, dar după voturile din diaspora și ultima oră și jumătate probabil se va duce spre 17%, Uniunea Democrată a Maghiarilor care adună undeva la 350.000-370.000 de voturi, care înseamnă în scor undeva la 7%, la redistribuire chiar mai mult, AUR, care este surpriza acestor alegeri – m-am referit primul cred la această forță politică și am spus că s-ar putea să intre în Parlament, că am văzut mișcările de pe Facebook – care obține undeva între 7% și 8%”, a declarat, duminică seara, Rareș Bogdan.