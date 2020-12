Ioana Constantin (PMP): Am votat pentru o Românie puternică, prosperă, unită. Mergeți la vot, oriunde vă aflați

Ioana Constantin, candidat PMP pentru Camera Deputaților, a votat duminică în primele ore de la deschiderea urnelor, la Școala Gimnazială „Geo Bogza”, din Sectorul 1 al Capitalei. Într-o postare pe Facebook, Ioana Constantin susține că a votat ”pentru o Românie puternică, prosperă, unită”.

”Votul este sărbătoarea democrației. Mișcăm România prin vot! Am votat devreme în această dimineață, cu încredere. E un vot important nu atât pentru politicieni, cât pentru România. Azi decidem următorii 4 ani. Azi decidem cum va arăta România în fiecare zi, în următorii 4 ani. Am votat pentru o Românie puternică, prosperă, unită. Am votat pentru competență, pentru transparență, pentru oameni care iubesc și respectă România”, a scris Ioana Constantin pe Facebook.

Totodată, aceasta a precizat că votul se desfășoară în condiții de siguranță.

”Se votează în siguranță. O prezență ridicată la vot azi înseamnă o Românie puternică. Mergeți la vot, oriunde vă aflați. E un vot pentru noi toți. La mulți ani tuturor sărbătoriților!”, a mai precizat Ioana Constantin.

