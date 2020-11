Ioana Constantin: PMP vrea ca Avocatul Poporului să fie ales direct de români, nu de o majoritate politică de conjunctură (VIDEO)

Ioana Constantin, secratarul general adjunct al PMP, a declarat duminică seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că partidul din care face parte își dorește ca Avocatul Poporului să fie ales direct de către cetățeni, și nu în urma unor negocieri politice. Aceste precizări vin în contextul în care premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că alegerile parlamentare trebuie să aibă loc pe 6 decembrie dacă românii și doresc ca persoane precum Renate Weber, actual Avocat al Poporului, sau Florin Iordache să nu se mai afle în fruntea unor instituții ale statului.

”Avocatul Poporului ar trebui ales de popor, de cetățeni. PMP are o astfel de inițiativă, noi vrem a Avocatul Poporului să fie ales direct de români, nu de o majoritate de conjunctură, la un moment dat, în Parlamentul României. Să fie ales direct de cetățeni, așa cum alegem și primarul, cum alegem și președintele, pentru că e reprezentantul cetățenilor. Ce legitimitate are, în raport cu cetățenii, dacă este ales în baza unei negocieri politice, în funcție de ce majoritate există. Mereu ne aflăm în situația asta. I-am reproșat domnului Ciorbea, pe bună dreptate, că foarte rar a intervenit pe chestiuni care interesau oamenii. Acum o avem pe doamna Renate Weber care e foarte puțin interesată de problemele reale din societate. Și atunci înseamnă că acești oameni sunt acolo ca să servească interesele unor politicieni, unor partide politice și nu interesele directe ale cetățenilor”, a spus Ioana Constantin.

Totodată, aceasta a susținut că a merge la vot nu este mai periculos decât a merge la cumpărături în actualul context epidemiologic și a dat exemplele altor state care au organizat alegeri în plină pandemie de coronavirus.

„Vineri intrăm în campanie. Campania se va face mai mult pe internet, fiecare partid cum reușește să-și ducă mesajele. Pe 6 decembrie avem alegeri, trebuie să avem alegeri. Riscul (de contaminare cu coronavirus – n.r.) există și dacă mergem la mall și dacă mergem la supermarket. America are alegeri, Republica Moldova a avut astăzi alegeri, Franța a avut alegeri în martie și a avut două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor. Nu suntem primul stat care are această îndârjire de a face alegeri. E o chestiune care ține de democrație, iar noi, astăzi, în Parlamentul României, avem o majoritate, nimeni nu mai știe exact care e aceea de conjunctură”, a mai declarat Ioana Constantin.

