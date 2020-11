Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că nu există riscul ca numărul cazurilor de COVID-19 să crească după alegerile parlamentare din 6 decembrie, având în vedere că autoritățile au luat toate măsurile de protecție medicală necesare:

"Nu ne așteptăm la o creștere a numărului de infectări sau a ratei de infectare după alegerile parlamentare, dintr-un motiv foarte simplu. Suntem bine pregătiți, cunoaștem felul în care ne-am pregătit pentru alegerile locale. A funcționat foarte bine atunci și va funcționa mult mai bine pentru că am prelucrat toate cazurile care au fost de prelucrat și din fericirea au fost foarte puține de la locale.

Acea creștere nu s-a datorat alegerilor locale. Acestea s-au desfășurat în perioada în care, în toată lumea și în special în toată Europa, numărul de cazuri au crescut. Alegerile locale s-au desfășurat în maximă siguranță și nimeni nu s-a infectat fiindcă s-au dus la vot, oamenii s-au infectat pentru că nu au respectat toți normele care au fost în vigoare.

Avem măsuri mai ferme și vedem că mulți români le respectă. Pe de altă parte siguranța medicală a secțiilor de votare va fi mai bună de această dată", a precizat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.