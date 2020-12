Ion Ștefan: Am votat pentru finalizarea autostrăzii A7 până la finalul anului 2024

Ion Ștefan, ministrul Dezvoltării, a votat duminică la Focșani. Acesta a declarat, la ieșire, că a votat pentru finalizarea autostrăzii A 7 până la finalul anului 2024.

Ion Ștefan: Într-un cuvânt, am votat pentru dezvoltarea judeţului Vrancea

Oficialul a afirmat că a votat pentru dezvoltarea judeţului Vrancea.

„Am mers azi la vot şi am votat pentru începerea noului spital judeţean la Focşani, am votat pentru finalizarea autostrăzii A 7 până la finalul anului 2024, pentru realizarea a cel puţin 4 parcuri industriale în judeţul Vrancea, pentru refacerea staţiunii Soveja, într-un cuvânt pentru dezvoltarea judeţului Vrancea”, a spus Ion Ştefan, conform News.ro.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați, duminică, la urne

Peste 18 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați la secții pentru a-și alegere deputații și senatorii pentru următorii patru ani. În România au fost organizate peste 18.000 de secții de votare.

În cursa electorală s-au înscris 7.136 de candidați, dintre care 4.659 candidează la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat.