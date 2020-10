Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe susținute la Palatul Cotroceni, că alegerile parlamentare nu trebuie amânate. Potrivit șefului statului, alegerile legislative vor avea loc în data de 6 decembrie 2020, “dată care a fost deja stabilită conform legii”.

"Intrăm în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, dată care a fost deja stabilită conform legii. Am observat că unii politicieni propagă ideea că cineva ține cu orice preț la organizarea alegerilor și că acestea se pot amâna. Alegerile parlamentare sunt esențiale nu ca obiectiv în sine, ci pentru că reprezintă singura opțiune democratică care ne permite un nou legislativ reprezentativ.

Alegerile nu trebuie amânate pentru ca un partid sau altul să se simtă mai bine pregătit. Alegerile trebuie să aibă loc la termen, e fundamental pentru modul în care vom gestiona pandemia și pentru perioada post-pandemie, de reconstrucție”, a spus Klaus Iohannis.

Președintele a mai spus că actuala majoritate a PSD nu mai reprezintă voința românilor și trebuie să plece de la conducerea țării. Iohannis îi acuză pe social-democrați că “au blocat o serie de măsuri de combatere a pandemiei și au adoptat legi populiste care ar putea arunca România în cea mai gravă criză economică din ultimii 30 de ani”.

Întrebat dacă va mai susține organizarea alegerilor parlamentare chiar ‘indiferent’ ajungem la 7.000 de cazuri de Covid-19 zilnic, șeful statului a afirmat că ”indiferent nu e o expresie care mă caracterizează”.

“Da, susțin că e important să organizăm alegerile parlamentare, evident în condiții speciale și cu respectarea strictă a normelor impuse”, a adăugat Iohannis.

