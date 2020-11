Klaus Iohannis: Alegerile se organizează inclusiv în localitățile carantinate. Secțiile de vot vor fi pregătite foarte bine. Fiecare român care dorește să voteze, o poată face în siguranță

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seară, în cadrul unei conferințe de presă că se va putea vota, la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie, chiar și în localitățle carantinate în acest moment.

Șeful statului a explicat că românii vor putea vor putea vota în condiții de maximă siguranță, pentru că "secțiile de vot au primit instrucțiuni precise".

"E foarte bine să știe lumea că alegerile se organizează inclusiv în localitățile carantinate. Nu vor exista îngrădiri. Secțiile de vot vor fi pregătite foarte bine, cu respectarea măsurilor de protecție, dar ne-am asigurat ca fiecare român care dorește să voteze să o poată face în siguranță. Secțiile de vot au primit instrucțiuni precise", a declarat Klaus Iohannis.

