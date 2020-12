Klaus Iohannis: Avem șansa istorică de a alege un Parlament mai bun. Dragi români, vă rog, mergeți la vot! (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a votat duminică, la alegerile parlamentare, la Liceul Jean Monnet din Capitală. Șeful statului s-a prezentat la secția de votare la ora 9.00. La ieșirea de la vot, Klaus Iohannis a făcut apel la români să meargă la urne duminică, pentru ”a alege un Parlament mai bun”.

”Este o zi extrem de importantă astăzi. Avem șansa – aș zice eu chiar istorică – de a alege un Parlament mai bun, un Parlament care realmente se ocupă de problemele românilor și un Parlament care face legi bune pentru România.

Este însă extrem de important să mergem la vot. Alegerile nu se câștigă în sondaje, alegerile se câștigă la urne și este, între timp, foarte clar: fiecare vot contează!

Așadar, dragi români, astăzi este foarte important: vă rog, mergeți la vot!”, a declarat Klaus Iohannis la ieșirea de la urne.

