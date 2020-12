Klaus Iohannis: Vă îndemn să veniți în număr cât mai mare la urne. Alegeți cu responsabilitate! Dacă vom respecta normele, nu vor fi motive de îngrijorare suplimentare (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis i-a îndemnat, vineri, pe români să se prezinte cu încredere duminică la urne, în cadrul alegerilor parlamentare. Într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a vorbit despre ”puterea uriașă” reprezentată de votul cetățenilor și a subliniat că dacă toate regulile de protecție sanitară vor fi respectate, nu există un risc suplimentar de infectare cu coronavirus prin prezentarea la urne.

”Într-o democrație veritabilă, votul este cel mai puternic instrument aflat la îndemâna cetățeanului. Pe 6 decembrie, folosiți cu înțelepciune această putere uriașă pentru că miza este de o importanță covârșitoate. Alegeți cu responsabilitate, cu gândul la prezent, dar și la cum va arăta România de mâine”, a delcarat Iohannis.

Referindu-se la criza sanitară pe care o traversează România în acest moment, șeful statului a insistat asupra repectării normelor de protecție de către toată lumea.

”Contextul epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 impune ca alegerile parlamentare să se desfășoare în condiții cu totul și cu totul speciale. Există reguli sanitare stricte, bine elaborate și implementate, astfel încât în ziua votului, riscul de infectare să fie redus la minimum pentru toți participanții la procesul electoral, indiferent de localitatea în care votează. Dacă fiecare dintre noi va respecta normele nu vor fi motive de îngrijorare suplimentare. Vă îndemn să veniți în număr cât mai mare la urne și să vă faceți auzită vocea”, a mai spus Iohannis.

Totodată, președintele a vorbit despre necesitatea începerii unui proces de „reclădire a statului” și a promis că va conduce ”efortul de coagulare a tuturor forțelor democratice și reformiste care se angajează la progresul României”.

”Am traversat împreună un 2020 extrem de dificil, însă cu ajutorul vaccinurilor anti-COVID începem să întrezărim sfârșitul acestei teribile pandemii. În perioada următoare, trebuie să fim pregătiți să demarăm un temeinic proces de reclădire a statului.

Mandatul pe care voi, dragi români, mi l-ați dat este de a construi România normală și sunt decis să-l duc la îndeplinire, dar România normală poate deveni realitate doar dacă valorificăm votul din 6 decembrie. Urmează patru ani fără alte alegeri. Avem, deci, o șansă istorică la o guvernare stabilă care să pună în practică acele măsuri de reformă mereu amânate, dar esențiale pentru dezvoltare. Ca acest lucru să fie posibil, votul din 6 decembrie trebuie să conducă la constituirea unei majorități solide, capabile și dornice să lucreze în beneficiul românilor.

Voi conduce personal acest efort de coagulare a tuturor forțelor democratice și reformiste care se angajează la progresul României.

Totodată, 6 decembrie este ziua în care România poate, în sfârșit, să se despartă definitiv de cei care au ținut-o în subdezvoltare și au încecat să o deraieze de la parcursul său eruopean și democratic. Pentru a intra într-o nouă etapă de prosperitate și dezvoltare, România are nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi.

Dragi români, pe 6 decembrie, vă aștept pe toți la vot!”, a mai spus Klaus Iohannis.

