Ludovic Orban: Campania electorală nu prezintă un risc suplimentar de răspândire a virusului dacă se respectă regulile. E nevoie de alegeri dacă cetățenii nu mai vor oameni ca Florin Iordache în fruntea instituțiilor statului (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat din nou că alegerile parlamentare trebuie să aibă loc pe 6 decembrie, așa cum sunt programate în acest moment, precizând că, dacă regulile de protecție sanitară sunt respectate, atunci nu există un risc suplimentar de răspândire a coronavirusului nici în timpul campaniei electorale și nici în ziua votului.

Ludovic Orban: Din punctul meu de vedere, derularea campaniei electorale nu prezintă niciun risc suplimentar pentru răspândirea COVID-19

”Din punctul meu de vedere, derularea campaniei electorale nu prezintă niciun risc suplimentar pentru răspândirea virusului. În cazul în care candidații și echipele de campanie respectă regulile, nu există niciun fel de risc pentru a crește răspândirea virusului. De asemenea, modul în care organizăm ziua votului este de așa natură încât omul se poate duce în siguranță la vot”, a spus șeful Guvernului.

Orban: Este nevoie de alegeri parlamentare

Prim-ministrul a dat ca exemplu alegerile organizate până acum și în alte state, inclusiv alegerile prezidențiale din SUA care vor avea loc pe 3 noiembrie. Totodată, Orban a făcut referiri și la necesitarea organizării de alegeri pentru ca anumite personaje controversate de pe scena politică, din rândul PSD sau susținute de social-democrați, să nu mai rămână în fruntea unor instituții ale statului.

„Este nevoie de alegeri parlamentare. Îi îndemn pe oameni să-și mai pună întrebarea dacă o mai vor pe Renate Weber în fruntea Avocatului Poporului. Dacă nu facem alegeri, Renate Weber o să rămână în fruntea Avocatului Poporului și o să fie, în continuare, responsabilă pentru sesizări la Curtea Constituțională care au dus la creșterea dramatică a numărului de infectări. Mai vor ca oameni ca Florin Iordache să ajungă în fruntea instituțiilor statului? Dacă nu mai vor acest lucru este nevoie de alegeri. Mai vor ca PSD să căsăpească economia, să inventeze noi și noi acte normative caare să ducă România înspre faliment și prăpastie economică? Dacă nu mai vor, atunci este nevoie de alegeri. Democrația înseamnă alegeri. În toate țările europene s-au organizat alegeri, indiferent că au fost alegeri prezidențiale, parlamentare sau locale.

Orban: PNL a introdus proiectul de lege pentru votul electornic de doi ani

În Statele Unite, deși SUA se confruntă cu cel mai mare număr de infectări, se organizează alegerile prezidențiale pentru că asta înseamnă democrația, înseamnă puterea cetățeanului de a decide viitorul", a mai spus Ludovic Orban.

Întrebat în acest context, dacă nu era momentul ca în România să introducă votul online, premierul a răspuns: „PNL a introdus proiectul de lege pentru votul electornic de doi ani. Ăsta e un motiv în plus ca să se țină alegeri, ca să se poată modifica legea electorală astfel încât să se permită și votul online. Parlamentul de astăzi are o majoritate remanentă care împiedică adoptarea unor legi care sunt necesare și pe care oamenii și le doresc, inclusiv votul electornic. Dacă am fi avut o majoritate în Parlament, am fi putut adopta această formă de vot care ar fi permis exercitarea votului fără deplasarea la secția de votare”.

