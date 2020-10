Ludovic Orban, despre candidatura lui Alexandru Rafila din partea PSD: O decizie greșită

Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seară, despre anunțul candidaturii lui Alexandru Rafila din partea Partidului Social Democrat (PSD) la alegerile parlamentare de anul acesta. Primul ministru este de părere că acesta a luat ”o decizie greșită” într-un moment în care e nevoie de fiecare specialist în “bătălia” cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 care a declanșat o adevărată criză sanitară la nivel mondial.

Orban: ”O decizie greșită într-un moment în care e nevoie de specialiști”

„S-a schimbat cu ceva PSD? Nu s-a schimbat cu nimic. Cu o floare nu se face primăvară. Nu-i cunosc abilitățile politice ale domnului Rafila. Cred că locul domnului Rafila nu este în PSD. Mi se pare că a luat o decizie greșită și într-un moment în care, hai să fim cinstiți, e nevoie de fiecare specialist în această bătălie, și oarecum intrarea în politică, mai ales de pe poziția de repezentant al României în OMS și de om care este extrem de activ implicat în consiliul de suport tehnico-științific și în alte structuri.

E decizia fiecărui om, ea va fi judecată de oameni. Pe de altă parte, PSD rămâne tot PSD”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, într-o intervenție la Digi24.

Alexandru Rafila: ”Am considerat că am suficient de multă experienţă”

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), s-a înscris în PSD și va candida la alegerile parlamentare pe listele partidului. Conform unor discuții din partid, se pare că Alexandru Rafila va deschide lista PSD pentru Camera Deputaților în București.

Alexandru Rafila a spus că unul dintre obiectivele lui este o legislaţie care să garanteze accesul universal la servicii de sănătate.

„A fost un pas dificil pentru mine, dar având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experienţă încât să pot să ajut nu neapărat PSD, ci această ţară, să avem o legislaţie care să facă posibil un deziderat pe care nu l-am atins - accesul universal la servicii de sănătate”, a precizat Rafila.