Ludovic Orban: Obiectivul PNL este acela de a câștiga alegerile. Adversarul nostru politic este PSD, care continuă să reprezinte un pericol grav pentru România (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, a subliniat că obiectivul liberalilor este acela de a câștiga alegerile. „Concentrarea noastră este pe lupta împotriva PSD”, a subliniat prim-ministrul, sâmbătă, la Timiș, când a mai spus, printre altele, că formațiunea social-democrată „continuă să reprezinte un pericol grav pentru România”.

