Ludovic Orban: Riscul de îmbolnăvire atunci când îți exerciți dreptul de vot este aproape 0, dacă se respectă normele de protecție sanitară (VIDEO)

În cursul serii de joi, ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 2020, premierul Ludovic Orban a precizat, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că riscul de îmbolnăvire la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie este aproape 0, dacă se respectă normele sanitare.

''Noi am avut alegeri locale, când s-au luat toate măsurile de protecție sanitară pe care le cunoaște toată lumea. Riscul de îmbolnăvire atunci când îți exerciți dreptul de vot, dacă se respectă normele de protecție sanitară pe care noi le-am decis este egal aproape cu 0.

Dacă omul poartă mască, păstrează distanța cât așteaptă să intre în secție, în secție nu permitem aglomerări, ci un număr limitat de persoanecare pot intra în funcție de suprafața care există în secția de votare, trebuie dezinfectare la intrare și la ieșire. Sunt niște măsuri de precauție care dacă sunt respectate, omul nu are niciun pericol să fie contaminat. PSD a făcut campanie să amâne alegerile, să își mai prelungească mandatele.'', a declarat Ludovic Orban, la B1 TV.

”Exercitarea dreptului de vot trebuie să fie neîngrădită și în zonele de carantinare. Orice cetățean, chiar dacă este într-o localitate care este temporar sub carantină, are libertatea de a merge la secția de vot să voteze, fără să dea declarație. E ziua votului, toată lumea știe că oamenii merg să-și exercite dreptul la vot. Avem Comitetul Național pentru Situații de Urgență în cursul zilei de mâine înainte de ședința de guvern, după care, în ședința de guvern vom transpune propunerea CNSU în modificarea Hotărârii de Guvern privind starea de alertă. Oamenii vor putea merge la vot fără să mai dea o declarație. Asta e o formalitate nenecesară pentru că este clar că omul ies din casă ca să meargă să voteze”, a declafrat Ludovic Orban, la Digi 24.

Pe de altă parte, prim-ministrul a ținut să precizeze că românii aflați în carantină printr-o decizie a DSP nu pot să iasă din casă pentru a vota, ei purtând să solicite urna mobilă pentru a-și putea exercita dreputul constituțional.

”Să nu se înțeleagă că cei care sunt carantinați pot să se ducă să voteze. Cei care sunt carantinați ca urmare a unei decizii a Direcției de Sănătate Publică trebuie să stea la domiciliu sau în locația de carantină. Ei își vor putea exercita dreptul la vot solicitând urna mobilă”, a mai spus Ludovic Orban.

