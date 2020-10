Ludovic Orban: Românii au arătat clar că nu mai vor PSD, care n-a făcut altceva decât să slujească interesele clientelei politice și să își apere penalii. Alegerile din 6 decembrie sunt decisive pentru România (VIDEO)

Peste 722.000 de români au semnat pentru susținerea PNL în alegerile generale, a anunțat marți Ludovic Orban, președintele formațiunii, în discursul care a marcat depunerea listelor de semnături pentru scrutinul care va genera un nou Parlament și care, potrivit precizărilor făcute astăzi de premier, va avea loc în 6 decembrie, așa cum a stabilit inițial Guvernul.

