Marcel Ciolacu: Cum stopăm noi acest trend ascendent, intrând în campanie electorală? Riscul este mai mare în campanie decât în ziua votului (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, din punct de vedere sanitar riscul este mai mare în timpul campaniei electorale decât în ziua votului. „Toata lumea va merge să încerce să obțină voturi”, a spus social-democratul, întrebându-se retoric cum va fi oprit trendul ascendent al epidemiei în aceste condiții.

