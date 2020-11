Marcel Ciolacu: Eu cred că PSD va câștiga alegerile parlamentare / De câte ori Președintele României iese să apere PNL și să înjure PSD înseamnă că PNL scade iarăși în sondaje (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a subliniat că românii sunt cei care vor decide viitoarea componență a Guvernului și s-a arătat încrezător cu privire la șansele social-democraților de a se clasa pe primul loc la alegerile parlamentare din 6 decembrie. „Noi ne pregătim programul de guvernare, îl vom explica românilor în această lună de campanie electorală”, a declarat el, luni seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, despre alegerile parlamentare, în direct pe B1 TV: „Să așteptăm votul”

Întrebat cum vede creionată o eventuală majoritate parlamentară post-alegeri în eventualitatea în care PSD dorește să intre la guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns: „Românii vor hotărâ viitoarea componență a Guvernului”.

„La fel ca dumneavoastră, am văzut multe sondaje de opinie. Am văzut și sondaje când Partidul Social Democrat câștiga alegerile europarlamentare, cu 36%, 38% – am avut cel mai mic scor din istoria Partidului Social Democrat. Am văzut sondaje de opinie, la fel văd și sondaje de opinie acum. Momentan, noi am luat o hotărâre să nu facem sondaje de opinie – e adevărat, facem focus grupuri să vedem până la urmă ce doresc românii și care este agenda, și urmărim televizorul, la fel ca dumneavoastră. Vedem, de câte ori iese Președintele României să țină apărarea PNL și să înjure PSD înseamnă că PNL iarăși scade în sondaje. Este cel mai bun barometru pentru noi la partid să știm cum evoluează sondajele din România și percepțiile în România. Să așteptăm votul!”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a explicat că, dacă social-democrații se vor clasa pe primul loc la alegeri și va fi respectată Constituția, în funcție de scorurile electorale ale celorlalte formațiuni, vor prezenta programul de guvernare și vor vedea dacă vor creiona o majoritate.

„Noi ne pregătim programul de guvernare, îl vom explica românilor în această lună de campanie electorală. Dacă câștigăm alegerile – și eu, din ce în ce, cred că vom câștiga, Partidul Social Democrat va fi pe primul loc la aceste alegeri – și vom respecta Constituția, în acel moment Partidul Social Democrat, în funcție de scorurile electorale din Parlament și cine o să intre în Parlament, o să prezentăm acest program de guvernare și vedem dacă vom creiona o majoritate. E un lucru democratic, clar, nu trebuie să ne antepronunțăm. Suntem în plină campanie electorală și normal că toată lumea își capitalizează și încearcă să își țină votanții lor”, a explicat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a negociat cu cei de la USR pentru formarea unei eventuale majorități, președintele PSD a afirmat: „Vom vedea în momentul respectiv. Haideți să depășim campania electorală, haideți să vedem cum votează românii. Cred că v-am obișnuit, cel puțin în ultima perioadă, cu un anumit grad mare de transparență la Partidul Social Democrat".