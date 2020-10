Marcel Ciolacu: Președintele României ar trebui să cântărească foarte bine oportunitatea alegerilor pe 6 decembrie. Să vedem dacă nu cumva astăzi vom depăși pragul de 6.000 de cazuri (VIDEO)

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat că șeful statului ar trebui să cântărească foarte bine dacă este oportună organizare alegerilor parlamentare pe 6 decembrie, liderul social-democrat dând de înțeles că joi ar putea fi depășit pragul de 6.000 de infectări cu coronavirus la nivel național.

„Aștept și eu la ora 13.00 să vedem câte cazuri de infectări avem, dacă nu cumva astăzi vom depăși pragul de 6.000. (...) Din punctul meu de vedere, președintele României ar trebui să cântărească foarte bine oportunitatea alegerilor pe 6 decembrie și să asculte sfaturile specialiștilor. Teoria președintelui e de a ține aceste alegeri indiferent de câți morți avem pe zi și de câte infectări. Eu aștept astăzi ora 13.00 să vedem dacă nu cumva depășim pragul de 6.000 de infectări. Dacă noi ma vorbim de alegeri și peste o săptămână de campanie electorală, înseamnă că ceva nu funcționează în statul român sau președintele și PNL au alte priorități decât cele ale românilor”, a spus Marcel Ciolacu, înainte de ședința Consiliului Politic Național al PSD.

Liderul social-democrat a mai precizat că partidul pe care îl cpnduce este pregătit pentru alegerile parlamentare însă a atras atenția că perioada campanieie electorale, care va începe în curând implică un risc de răspândire a noului coronavirus în comunitate.

”Părerea mea e să ascultăm ce spun specialiștii. PSD este pregătit de alegeri, dar nu cred că contează părerea PSD și nici măcar a președintelui când ai aproape 6.000 de infectări. Din punctul nostru de vedere, specialiștii trebuie să iasă și să spună dacă este oportun sau nu. Specialiștii au spus că nu ziua votului este problema mare, ci campania electorală. Peste o săptămână vom intra în campanie electorală. Cum poți cu o campanie electorală să stopezi un trend ascendent? Este o aberație”, a dmai spus Marcel Ciolacu.

