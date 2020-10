Marian Oprișan: Eu am renunțat la candidatură. Nu m-a dat nimeni jos de pe lista de la Senat. Nu moare nimeni dacă nu merge în Parlamentul țării (VIDEO)

Social-democratul Marian Oprișan nu va mai candida pentru o funcție de senator la alegerile parlamentare. Asta după ce, marți, fusese desemnat drept candidat pe lista PSD Vrancea pentru un post în Senat, printr-o decizie a Consiliului Politic Județean. Între timp, miercuri, liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a declarat că intrarea sa în cursa electorală de la alegerile parlamentare nu este oportună. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Talk B1”, Marian Oprișan a susținut că decizia de a se retrage de pe listele pentru Senat îi aparține și a fost luată „de dragul organizației” PSD Vrancea și al locuitorilor județului.

Marian Oprișan susține că el a fost cel care a luat decizia să se retragă de pe lista candiaților la Senat

”De dragul organizației pe care am construit-o împreună cu colegii mei primari, viceprimari, consilieri, cu ceilalți membri PSD... pentru mine e mai importantă viața organizației și a cetățenilor județului Vrancea decât o funcție în Parlamentul României. Chiar dacă colegii mei sunt în acest moment supărați pe mine că am luat această decizie, chiar dacă ei m-au susținut, am renunțat la a mai candida”, a spus Oprișan.

Întrebat dacă el a fost cel care a luat decizia de a renunța sau sa fost forțat de președintele PSD, Marcel Ciolacu, Marian Oprișan a răspuns: „Eu am renunțat pentru că e mai importantă unitatea organizației, e mai important ceea ce avem de făcut în județul Vrancea, ceea ce cred oamenii despre noi și n-am vrut să se lase vreo secundă ideea că eu mă agăț de o funcție de parlamentar. N-am fost parlamentar niciodată în cariera mea, nu moare nimeni dacă nu merge în Parlamentul țării, cred că mai am multe lucruri de spus în județul Vrancea. (...) Ideile mele în raport cu conducerea PSD sunt puțin divergente. Eu sunt politician care am gura mai mare decât de obicei și datorită luărilor mele de poziție de-a lungul timpului... poate că și această chestiune a cântărit în punctul de vedere al conducerii partidului PSD. Eu țin mai mult la organizația pe care am construit-o, la colegii mei din Vrancea și la oamenii din Vrancea decât la o funcție de parlamentar.

Marian Oprișan: Nu m-a dat nimeni jos de pe lista de la Senat. Eu sunt cel care am renunțat

De asemenea, întrebat cum i se parte faptul că Marcel Ciolacu l-a dat jos de pe lista PSD pentru Senat după ce a pierdut alegerile locale, iar colegul său de partid, Marius Dunca, șeful organizației PSD Brașov, a fost acceptat pentru funcția de senator, Oprișan a răspuns: ”Nu comentez deciziile altor organizații. E o chestiune internă a PSD. Pot să vă spun doar că nu m-a dat nimeni jos de pe lista de la Senat. Eu sunt cel care am renunțat. (...) Eu nu vreau să fiu o problemă pentru PSD și pentru organizația Vrancea pentru că sunt un tip hotărât, nu am probleme de integritate și de cinste nici în PSD, nici în România”.

Marcel Ciolacu: Consider că Marian Oprișan nu ar trebui să candideze pentru o funcție în Parlament, nu este oportun

Candidatura lui Marian Oprișan pentru un loc la Senat a fost respinsă miercuri, 21 octombrie, de conducerea centrală a PSD.

„Nu va fi pe liste niciun candidat trimis în judecată. Este o decizie clară și asumată (...) Listele de la Vrancea au fost invalidate. Acest lucru înseamnă că se declanșează din nou procedura și din nou vom lua decizia finală în această seară. Consider că Marian Oprișan nu ar trebui să candideze pentru o funcție în Parlament, nu este oportun. Este oportun să rămână vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea", a declarat Marcel Ciolacu.