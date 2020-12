Ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș: Am votat pentru construcție și pentru echipă

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș a mers la vot duminică, pentru alegerile parlamentare din 2020. La ieșirea din secție, acesta a precizat că a votat pentru construcție și pentru echipă, dar și pentru stabilitate politică.

„Am votat astăzi pentru #CONSTRUCȚIE și pentru #ECHIPĂ. Gâlceava politică nu folosește oamenilor care au nevoie de canalizare, de infrastructură de transport și de locuri de muncă din bani europeni.

#ROMÂNIA are ocazia astăzi să concretizeze 2 șanse a căror importanță trebuie să o înțelegem foarte bine: 80 de miliarde de euro pentru investiții care să ne schimbe în bine viețile tuturor și 4 ani de stabilitate politică pentru a pune în practică tot ce ne propunem acum.

Este adevărat că în ultimul an de când a început #RevoluțiaFondurilorEuropene am făcut ce am promis și am arătat că SE POATE. România este deja angajată pe drumul ireversibil al dezvoltării.

Dar munca abia începe, pentru că avem la dispoziție numai câțiva ani pentru a dezvolta România și a lăsa generațiilor următoare un sistem de sănătate și unul de educație complet reformate, o rețea de infrastructură modernă și pentru a ne alinia obiectivelor verzi pe care Europa le încurajează pe bună dreptate”, a scris ministrul Fondurilor Europene, pe contul său de Facebook.