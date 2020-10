Mircea Dobre: Specialiștii ne spun să ne pregătim că n-o să avem sărbători, dar niciunul nu zice nimic de data alegerilor, 6 decembrie. Eu știu că și 6 decembrie e o sărbătoare mare în România (VIDEO)

Deputatul Pro România Mircea Dobre, candidat pentru un nou mandat, a declarat că, „teoretic”, țara noastră ar trebui să fie într-o „stare de mega-urgență”, având în vedere că la momentul în care era instituită inițial starea de urgență, în martie, numărul de îmbolnăviri depistate era mult mai mic. „Aveam 700 de cazuri și teste foarte puține”, a subliniat demnitarul, luni seară, în direct pe B1 TV.

