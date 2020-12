Nelu Tătaru: Am votat pentru o Românie normală. Ne trebuie un Parlament puternic, ne trebuie un Guvern puternic

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și-a exercitat duminică dreptul la vot la Şcoala „Sf. Ecaterina” din municipiul Huşi alături de soția sa, acesta declarând, la ieșire, că a votat pentru o Românie normală.

Nelu Tătaru: Am votat pentru o Românie normală, pentru cei care pot face o Românie normală şi am votat pentru un viitor al copiilor noştri

„Am votat pentru o Românie normală, pentru cei care pot face o Românie normală şi am votat pentru un viitor al copiilor noştri. Astăzi este o zi deosebită şi sper că la 30 de ani (de la Revoluţie; n.r.) toţi am înţeles că trebuie altceva. 30 de ani înseamnă o generaţie. Cred că trebuie să pregătim viitorul generaţiei copiilor noştri. Nu putem să-l pregătim cu mentalitatea cu care am mers până acum, nu putem pregăti cu cei care au condus până acum. Ne trebuie un Parlament puternic, ne trebuie un Guvern puternic, iar acest an a arătat că se poate. Am votat pentru o Românie normală”, a afirmat oficialul, conform Agerpres.

Marcel Vela, a votat la Caransebeș: Am votat pentru o lume mai bună

Amintim că Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a votat duminică, puțin după ora 7.00, la o secție din Caransebeș.

”Am votat pentru o lume mai bună”, a declarat șeful MAI, după ce și-a exercitat dreptul constituțional.

Secțiile de votare, pe teritoriul României, s-au deschis duminică la ora 7.00. Procesul electoral se va desfășura până la ora 21.00.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați, duminică, la urne

Peste 18 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați la secții pentru a-și alegere deputații și senatorii pentru următorii patru ani. În România au fost organizate peste 18.000 de secții de votare.

În cursa electorală s-au înscris 7.136 de candidați, dintre care 4.659 candidează la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat.