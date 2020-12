Nicușor Dan: Am votat pentru dezvoltarea României și a Bucureștiului, pentru colaborare și pragmatism. Am votat pentru justiție și parcursul european al României (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a votat, duminică, la ora 11.00, la Școala 279 din București. Edilul a precizat la ieșirea din secție că a votat pentru dezvoltarea României și a Bucureștiului și pentru o bună colaborare, în următorii patru ani, între autoritățile centrale și cele locale.

”Am votat pentru dezvoltarea României și a Bucureștiului. Am votat pentru colaborare și pragmatism pentru că pentru București e foarte important să existe colaborare cu autoritățile centrale. Pentru România urmează 4 ani fără alegeri și e important ca autoritățile centrale să fie capabile să aibă un dialog cu autoritățile locale pentru ca proiecte importante să fie realizate în România. Am votat pentru justiție și parcursul european al României și implicit împotriva celor care au preiclitat această direcție. Îi îndemn pe români să vină la vot pentru că e vorba de viața lor în următorii patru ani. Chiar dacă noi suntem un popor latin și, implicit, emoțional, îi îndemn să voteze cu capul, să aibă în minte ce s-a întâmplat în România în ultimii patru ani și să se gândească care este cea mai bună formulă de guvernare a României pentru următorii patru ani”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, edilul general a precizat că a merge la vot în contextul pandemiei de coronavirus nu este mai periculos decât mersul la magazin și i-a îndemnat astfel pe români să meargă cu încredere la vot.

”Există persoane care sunt carantinate și izolate și s-au luat toate măsurile pentru ca urna mobilă să ajungă la ele. E foarte important să venim la vot. Se dezinfectează obligatoriu toate persoanele care intră. Nu e mai complicat decât să te duci la magazin. Îndemn pe toată lumea să vină la vot pentru că e o alegere pentru patru ani, inclusiv pentru sănătatea lor”, a mai spus primarul general.

Întrebat ce nu și-ar mai dori să vadă în Parlamentul României, Nicușor Dan a răspuns: "Lucrul cel mai grav care s-a întâmplat în Parlamentul României a fost protecție pentru hoți și pentru corupți, ceea ce înseamnă că multe din mecanismele din țara asta nu funcționează. Înseamnă că oamenii de afaceri nu au încredere pentru că licitațiile nu sunt corecte, că românii se simt nedreptățiți la ei în țară și aleg să plece. Noi trebuie să revenim la normalitate, la justiție și la pragmatism și la colaborare. Sunt niște bani, o sumă uriașă pe care România o are la dispoziție și trebuie fructificatăă pentru bunăstare".

