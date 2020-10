UPDATE, 21 octombrie, ora 9.12 // PNL București a depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare. În acest context, Ludovic Orban, președintele PNL și totodată cel care deschide lista pentru Camera Deputaților, a făcut mai multe precizări și consideră că „este vital pentru România” ca scrutinul să se desfășoare în 6 decembrie. „Democrația înseamnă alegeri, democrația înseamnă puterea cetățeanului, democrația înseamnă capacitatea societății de a genera reprezentanți în instituțiile democratice ale statului român, care să slujească interesul public și care să facă bine României”, a declarat premierul.

„Am depus listele de candidați ai Partidului Național Liberal pentru Circumscripția Electorală Municipiul București. Suntem o parte din echipa de candidați prezenți. Am ținut să depunem candidaturile dis de dimineață, să arătăm că suntem puși pe muncă, suntem puși pe un efort pe care de altfel l-am început în urmă cu un an de zile, un efort de reconstrucție, un efort de recredibilizare a României, un efort de aducere a seriozității, competenței și realismului în funcționarea Parlamentului. Fiind parlamentari de București, suntem parlamentarii care vom sprijini toate proiectele de care are nevoie Bucureștiul. Împreună cu partenerii noștri am câștigat Primăria Capitalei, Nicușor Dan este primarul general și va beneficia de sprijinul tuturor parlamentarilor Partidului Național Liberal, care vor fi aleși în Parlamentul României pentru toate proiectele care rezolvă problemele Bucureștiului, evident același lucru fiind valabil și pentru toți cei care vor face parte din Guvern”, a declarat președintele PNL.

El a vorbit și despre alegerea deputatului PSD Florin Iordache, de către Parlament, în funcția de președinte al Consiliului Legislativ.

„Închei prin a vă spun că este vital pentru România ca pe 6 decembrie să aibă loc alegeri. Democrația înseamnă alegeri, democrația înseamnă puterea cetățeanului, democrația înseamnă capacitatea societății de a genera reprezentanți în instituțiile democratice ale statului român, care să slujească interesul public și care să facă bine României. Ceea ce s-a întâmplat ieri, în Parlament, arată o dată în plus că acest parlament, majoritatea PSD-istă din acest Parlament trebuie să plece acasă. Să pui în fruntea Consiliului Legislativ pe cel care s-a afirmat ca violatorul justiției independente din România, omul care a scos milioane de oameni în stradă prin proiectele aberante în domeniul justiției, eu nu pot să înțeleg. Îmi arată clar că PSD și cei care au votat alături de PSD sunt în pragul nebuniei și nu mai au nicio legătură cu realitatea opțiunilor oamenilor. Este sfidător la adresa României și la adresa fiecărui român alegerea acestui – nici nu pot să îi spun aghiotant acestei slugi a lui Dragnea care a răspuns la toate comenzile absurde care i s-au dat și care este pus, iată, de o majoritate parlamentară, în fruntea unei instituții fundamentale a statului”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat cu ce voturi a primit Florin Iordache funcția de președinte al Consiliului Legislativ, Ludovic Orban a răspuns: „Partidul Național Liberal a avut candidat, pe domnul Zegrean, și toate voturile pe care le-a obținut domnul Zegrean sunt voturile Partidului Național Liberal”. Întrebat dacă USR a votat cu Florin Iordache, președintele PNL a subliniat: „După cum arată rezultatele, nu există altă posibilitate. Dacă ne uităm la voturile lui Iordache și la voturile candidatului USR la vicepreședintele Consiliului Legislativ, asta e concluzia care se poate trage”.

Știrea inițială // PNL București depune, miercuri dimineață, listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Ludovic Orban, care deschide lista pentru Camera Deputaților, anunța marți că peste 722.000 de români au semnat pentru susținerea liberalilor în scrutin.

„722.618 români au semnat pentru susținerea Partidului Național Liberal în alegerile parlamentare. Le mulțumesc pentru sprijin și le garantez că încrederea lor va fi răsplătită. Bătălia pentru România a început în 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European și cu referendumul pro-justiție inițiat de Președintele României. Atât referendumul, cât și alegerile parlamentare au reprezentat o victorie a președintelui Iohannis și a Partidului Național Liberal, și a părții din societate care își dorește o democrație, o justiție independentă, o egalitate a cetățenilor în fața legii și care a susținut că nimeni nu este mai presus de lege. Bătălia pentru România a continuat cu bătălia prezidențială, în care candidatul Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis, a câștigat alegerile prezidențiale fără drept de apel, administrând o înfrângere rușinoasă pentru PSD și pentru candidatul PSD. A urmat, în 27 septembrie, o grea luptă la alegerile locale, în care ne-am confruntat cu 29 de baroni roșii și cu aproape 1.700 de satrapi, care s-au luptat pe viață și pe moarte, folosind toate pârghiile legale și ilegale pe care le-au avut la dispoziție pentru a-și salva mandatele – și această bătălie a fost câștigată de Partidul Național Liberal și de candidații Partidului Național Liberal”, a declarat Ludovic Orban, marți.

În acest context, președintele PNL afirma că „PSD nu este încă înfrânt”, ci „se zvârcolește și încearcă prin toate mijloacele posibile să țină România ocupată”.

„Toate bătăliile câștigate – atât bătălia pentru Parlamentul European, cât și bătălia prezidențială, cât și bătălia de la locale – trebuie încununate de victoria decisivă. PSD nu a murit, PSD nu este încă înfrânt, PSD se zvârcolește și încearcă prin toate mijloacele posibile să țină România ocupată. Alegerile din 6 decembrie sunt alegeri decisive pentru România. În 6 decembrie, românii trebuie să vină la vot cu încredere și să voteze Partidul Național Liberal, care este singura forță politică, care are capacitatea de a învinge PSD, și are capacitatea de a guverna România și de a îndrepta România în direcția corectă”, a adăugat Ludovic Orban.

Cu această ocazie, el preciza că liberalii intră în campanie sub sloganul „Simplu dezvoltăm România”.

„Acesta este țelul nostru – să asigurăm o dezvoltare accelerată a României, utilizând resursele de inteligență și de hărnicie ale românilor, utilizând resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu, utilizând toate oportunitățile de care beneficiază România în această perioadă istorică și utilizând toate resursele pe care România le poate aduce de la nivel european sau din orice altă sursă pentru a putea sprijini dezvoltarea României”, a mai spus, printre altele, Ludovic Orban.