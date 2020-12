Prefectul Silviu Coșa: Constănțenii nu au nevoie de declarație pe proprie răspundere pentru a se deplasa la vot

Silviu Coșa, prefectul județului Constanța, a declarat, vineri, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, că cetățenii care ies din casă duminică, 6 decembrie, pentru a merge la vot nu au nevoie să dețină o declarație pe proprie răspundere, ci se vor putea deplasa doar în baza actului de identitate. Tot vineri s-a decis ca municipiul să rămână în carantină pentru încă 14 zile, din cauza numărului crescut de noi infectări cu COVID-19.

"Deplasarea in scopul exercitării dreptului la vot se va face doar în baza cărții de identitatea. Nu va fi nevoie de o declarație pe proprie răspundere pentru a justifica deplasarea in acest scop.

O atenție deosebită va fi acordată solicitărilor privind urna mobilă pentru că pe lângă patologiile clasice, trebuie să se deplaseze și la bolnavii su suspecții de a fi infectați cu SARS-COV-2. Există procedur[ ]n acest sens și este afișată pe site-ul BirouluiElectoral Județean.Pe site-ul prefecturii am afișat un comunicat de presă, în care spunem exact, pentru fiecare de ce documente dispune respectivul pacient, ce procedură trebuie să urmeze și sunt și link-uri de modelele de declarații și solicitări pe care trebuie să le completeze pentru a-și putea exercita votul", a declarat prefectul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.