PSD a depus listele candidaților din București pentru Camera Deputaților și Senat. Gabriela Firea: Ne dorim ca în Capitală să avem în noua legislatură 4-5 senatori și 10-11 deputați (VIDEO)

Reprezentanții PSD București au depus, miercuri, la Biroul Electoral Municipal lista candidaților pentru Camera Deputaților și Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie. În acest context, Gabriela Firea, președinta PSD București, a declarat că ținta social-democraților este ca în Capitală să obțină 4-5 senatori și cel puțin 10 deputați în noua legislatură.

”Vom ajunge cu votul românilor din București în Parlamentul României și dorim să contribuim la schimbarea în bine a tot ceea ce se întâmplă în Parlament, și anume niciodată atât Parlamentul, cât și Guvernul să nu se mai distanțeze, să nu se mai îndepărteze de ceea ce își doresc românii. Echipa noastră consider că este una foarte bună, imbatabilă la nivel de calitate profesională. Îi vedeți alături de mine pe domnii prof. dr. Streinu-Cercel, Rafila, reprezentanți ai administrației publice locale, domnul Tudorache, domnul Mutu, de asemenea, colegii noștri care au muncit foarte mult în Parlament, doamna Oana Florea, domnul Daniel Zamfir, doamna Diana Tușa, doamna Rodica Nassar, secretar de stat la Ministerul Sănătății”, a spus Gabriela Firea.

În acest context, șefa PSD București a vorbit despre corelarea cadrului legislativ din domeniul sănătății cu cel european.

„În această perioadă, cu siguranță, gândurile românilor se îndreaptă către soluțiile concrete pentru rezolvarea crizei sanitare. De aceea ne-am dorit foarte mult să avem specialiști cu reputație internațională lângă noi, care vor ajuta și la corelarea cadrului legislativ astfel încât politicile de sănătate publică să fie adecvate.

Pe lângă pandemie, avem o altă mare preocupare, și anume economia. De aceea, ne-am dorit să-l avem în echipă pe domnul Daniel Zamfir care a venit de fiecare dată cu soluții în zona economică. Pentru că odată criza sanitară depășită sau ținută sub control, un alt mare pericol este cel al sărăcirii populației.

Prima noastră preocupare a fost aceea de a ne înconjura de specialiști care pot să vină cu experiența pe care o au, cu pregătirea pe care o au astfel încât tot ceea ce se propune în acel domeniul de activitate să fie adecvat și să fim cu un cadrul legislativ la nivel european. Nu dorim să ne folosim politic de imaginea personalităților care au venit alături de noi”, a declarat Gabriela Firea.

Întrebată pe câte mandate de parlamentar se bazează la București, Firea a răspuns: ”La București avem acum cinci senatori și 12 deputați. Ne dorim să avem în noua legislatură 4-5 senatori și 10-11 deputați”.

