Raed Arafat: Dacă se respectă regulile nu văd nu risc suplimentar de infectare cu coronavirus în ziua alegerilor. Trebuie evitate la maximum întrunirile cu multe persoane după finalizarea votului

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arefat, a declarat vineri seară că nu există un risc suplimentar de contaminare cu noul coronavirus dacă cetățenii vor respecta regulile de protecție în ziua votului la alegerile parlamentare. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a ținut să sublinieze că un risc ridicat există în cazul posibilelor întruniri care ar putea fi organizate după anunțarea rezultatelor scrutinului și a insistat că astfel de reuniuni la care participă multe persoane nu ar trebui să aibă loc.

”Dacă se respectă regulile prevăzute în interiorul secțiilor de vot, la așteptare, în deplasare spre secțiile de vot și dacă oamenii respectă aceste reguli și înțeleg că măsurile de relaxare, în sensul că poți să te miști fără ai declarația pe propria răspundere, sunt menite să faciliteze procesul de vot și nu alte activități, nu văd nu risc suplimentar.

Lucrul pe care n-ar trebui să-l vedem acum este că după finalizarea votului și după anunțarea rezultatelor, să nu mai apară întruniri care au apărut la alegerile locale și am văzut că în mai multe locuri au fost sute de persoane fără respectarea regulilor. Acestea trebuie evitate la maximum și trebuie să nu aibă loc ca să prevenim o infectare în masă”, a spus Raed Arafat.

Totodată, șeful DSU a precizat că cetățenii cu drept de vot vor putea circula fără restricții între orele 05.00-01.00 pe 6 decembrie, în ziua alegerilor parlamentare.

”Pentru toţi cetăţenii cu drept de vot există libertate de mişcare între ora 5,00 dimineaţa în data de 6 decembrie şi ora 1,00 dimineaţa în data de 7 decembrie. Pentru zonele carantinate se va emite o reglementare care prevede aceste excepţii. Aici trebuie să subliniem un lucru - cei care sunt aflaţi în izolare sau în carantină la domiciliu pentru că au fost contacţi ei solicită urna mobilă”, a explicat Arafat.

