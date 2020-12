Raluca Turcan: Este un moment unic în istoria recentă a țării. Eu am votat pentru o Românie europeană (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan a votat duminică dimineață, după ora 8.00, la o secție din Sibiu. La ieșirea din secția de votare, aceasta a declarat că a votat pentru o Românie europeană și pentru o Românie dezvoltată, considerând că este un moment unic în istoria recentă a țării.

Raluca Turcan: Este un moment unic în istoria României recente și care poate să marcheze viața României și a românilor

„Este un moment unic în istoria României recente și care poate să marcheze viața României și a românilor. Semnificația zilei de astăzi este una istorică pentru că acest vot poate să ne ducă spre Europa, poate să ofere dezvoltare, instituții puternice, sisteme publice funcționale. Acest vot, de astăzi, poate să ne conducă într-o perioadă de 4 ani de stabilitate guvernamentală în care să construim. Eu am votat pentru o Românie europeană și pentru o Românie dezvoltată. Îi îndemn pe toți cei care vor să trăiască într-o Românie dezvoltată să meargă la vot și să îi îndemne și pe alții să meargă la vot. I-aș îndemna pe toți românii să meargă la vot și, dacă prețuiesc democrația, să meargă indiferent de ce scriu pe Facebook, de ce cred în interiorul sufletului. Ceea ce discută cu prietenii nu se poate realiza daca nu merg la vot. Democrația se apără prin vot și astăzi mi-aș dori ca românii să înțeleagă lucrul acesta și să-și aleagă direcția în care vor să meargă. Votul este unul sigur și am verificat asta de asemenea vor putea să verifice cu toții în cabina de vot”, a afirmat vicepremierul.

Ludovic Orban, la ieșirea de la urne: Astăzi e o zi decisivă pentru evoluția ulterioară a României

Amintim că și prim-ministrul i-a invitat pe români să meargă la vot și a dat asigurări că dacă regulile de protecție sanitară sunt respectate, nu există pericolul de contaminare cu coronavirus.

”Astăzi e o zi decisivă pentru evoluția ulterioară a României. Românii au puterea să decidă în ce direcție se va îndrepta România. Îi invit pe toți românii să-și exectie dreptul la vot și să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României. Am votat pentru dezvoltarea României, am votat pentru o România dinamică, modernă, încrezătoare în forțele sale, care să fie respectată la nivel internațional. Am votat pentru reforme substanțiale, pentru o orientare euro-atlantică clară a României, pentru un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită”, a declarat Ludovic Orban, la ieșirea din secția de votare.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați, duminică, să voteze la alegerile parlamentare

Peste 18 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați la secții pentru a-și alegere deputații și senatorii pentru următorii patru ani. În România au fost organizate peste 18.000 de secții de votare.

În cursa electorală s-au înscris 7.136 de candidați, dintre care 4.659 candidează la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat.

