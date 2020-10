Raluca Turcan: Marcel Ciolacu și-a depus candidatura, este în plin proces electoral, dar critică alegerile în care urmează să intre (VIDEO)

Vicepremierul Raluca Turcan reacționează la declarațiile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care a acuzat autoritățile că tratează cu „dublă măsură” criza sanitară, în contextul în care școlile se închid, însă alegerile parlamentare vor avea loc. Prezentă în cadrul emisiuni ”Talk B1”, Turcan a declarat că Ciolacu ”este în plin proces electoral, dar critică alegerile în care urmează să intre”.

”Domnul Ciolacu nu este cumva candidat? E candidat. Deci, practic și-a depus candidatura, este în plin proces electoral, dar critică alegerile în care urmează să intre. Acesta este PSD-ul și nici nu știu dacă merită să consumăm foarte mult timp să comentăm afirmațiile domnului Ciolacu, întrucât tot domnia sa dădea un exemplu cum că nu e nevoie să porți mască când în interior era obligatoriu să porți mască. Domnia sa nega existența virusului la un moment dat. Tot domnia sa a coordonat acel demers în care Guvernul a fost blocat în măsurile de carantinare și izolare pentru a opri răspândirea epidemiei”, a spus vicepremierul.

Totodată Raluca Turcan a insistat că nu există informații cu privire la cazuri de contaminare cu coronavirus în urma votului de la alegerile locale din 27 septembrie.

”Procesul electoral a fost foarte bine gestionat și nu există nicio informație care să ne conducă la ideea că oamenii s-au îmbolnăvit din cauza faptului că am ținut alegeri. Ce s-a întâmplat însă, au fost multe evenimente de bucurie după alegeri și, de asemenea, sunt unii care au lăsat garda jos în perioada de campanie electorală”, a mai spus Turcan.

De asemenea, aceasta a subliniat că este nevoie de un nou Parlament.

”Cât mai poate să reziste România noastră din punct de vedere instituțional în condițiile în care, de un an, avem câteva instituții care se chinuie de dimineață până seară să facă lucruri bune și un Parlament condus de PSD, mână în mână cu Curtea Constituțională, care și-au dat mâna să saboteze această țară și interesul românilor. Alegerile trebuie să vină, să avem o majoritate parlamentară care să lucreze cu autoritățile locale, care să dea un guvern responsabil, să fie partener cu președintele și să poată să reconstruiască din temelii multe instituții cangrenate de neprofesionalismul politicienilor care s-au perindat până acum la guvernare.

Avem 80 de miliarde de euro pe care trebuie să-i cheltuim în următorii zece ani. Pentru acești bani trebuie să facem proiecte, astfel încât începând cu anul 2021 să începem să le implementăm și să atragem banii. Pentru cei 30 de miliarde din Planul național de recuperare și reziliență, care trebuie canalizați pentru investiții de reformă și de redresare trebuie să finalizăm proiectele până în 2021 și să cheltuim banii până în 2026. Așadar, acești bani oare de cine ar trebuie să fie cheltuiți și cine ar trebui să-i gestioneze? Unii care până acum au ignorat acest avantaj uriaș numit fonduri europene?”, a mai spus Raluca Turcan.

