Rareș Bogdan: Am votat cu gândul la nopțile petrecute în stradă și la gazul primit în nas și în ochi pe 10 august 2018, pentru ca niciodată să nu se mai întâmple așa ceva

Rareș Bogdan a votat duminică dimineață, într-o secție din Pipera, Voluntari. La ieșirea de la urnă, eurodeputatul liberal a declarat că a votat pentru că românii să nu mai aibă parte de violențe din partea forțelor de ordine, cum s-a întâmplat pe 10 august.

""Am votat cu gândul la o Românie care se reconstruiește, care să fie puternic respectată, apreciată într-o Europă care își primește toți cetățenii. Am votat cu gândul la nopțile petrecute în stradă în ianuarie 2017 și la gazul primit în nas și in ochi pe 10 august 2018, pentru ca niciodată să nu se mai întâmple așa ceva și pentru ca România să aibă șansa unui adevărat plan Marshal, pentru care n-au avut șansă în urmă cu zeci de ani, dar care acum cu ajutorul banilor europeni îl poate avea. Am votat pentru o românie unde cetățenii să se întoarcă acasă și unde să-și poată crește copii, care să nu mai plece peste mări și țări. În această zi sfântă de Sfântul Nicolae, românii vor avea o renaștere, după 30 de ani de chin", a declarat Rareș Bogdan.

Măsurile de protecție sunt respectate în secțiile de votare

În ceea ce privește măsurile de protecție împotriva noului coronavirus, Rareș Bogdan a declarat că a constat că toate măsurile sunt respectate, iar românii trebuie să meagă cu încredere la vot.

"Am stat la o mică coadă, am văzut că oamenii nu se apropie, stau la un metru jumătate, doi, unul în spatele altora. Chiar dacă aici e secția mică, șeful de secție și doamna respectivă, au avut răbdare, toți poartă mănuși, este soluție pentru dezinfectat. Românii nu au de ce să se teamă. Nu te poți infecta într-o secție de vot, nu e cu nimic riscul mai mare decât într-un magazin sau farmacie. E foarte important să voteze, pentru că dacă nu votează trebuie să că după aceea e greu să-și experimele nemulțumirile. Văzând evoluția primelor ore mă bucur, pentru că românii realizează cât de important este acest vot, proeuropean, care va avea respect și să redevină ceea ce a fost în perioadă interbelică, atuncăi cân eram o forță la nivel european. Urmează trei ani fără alegeri, de reconstrucție, în care banii europeni vor ridica această țară", a declarat europarlamentarul.