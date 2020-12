Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din 2020 după numărarea a 27% din voturi: PSD are 30,6%, PNL 23,6%, USR 12,1%, AUR are 9,1%

Rezultatele parțiale, centralizate de Code for România după numărarea a 27% din voturi arată astfel: PSD are 30,6%, PNL 23,6%, USR 12,1%, AUR are 9,1%, în timp ce PMP și Pro România au sub pragul electoral, informează G4media.

Camera Deputaților:

PSD: 30,6%

PNL: 23,6%

USR PLUS: 12,1%

AUR: 9,1%

UDMR: 8,4%

PMP: 4,6%

Pro România: 4,3%

Senat (25,8 din voturi):

PSD: 30,6%

PNL: 25,8%

USR PLUS: 12,1%

AUR: 9,6%

UDMR: 7,4%

PMP: 4,3%

Pro România: 4,6%