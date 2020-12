Rezultatele oficiale BEC alegeri parlamentare, după numărarea a 87% din voturi: PSD-30%, PNL-25%, USR PLUS-14%

UPDATE, 7 decembrie, ora 01.10 // După numărarea a 87% din voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS.

PSD - 30%

PNL- 24,9%

USR PLUS - 14%

UDMR - 6,4%

AUR - 8,6%

PMP - 4,6%

Pro România -4,2%

PER -1,1%



PSD - 30,4%

PNL- 25,3%

USR PLUS - 14,5%

UDMR - 6,6%

AUR - 8,7%

PMP - 4,7%

Pro România - 4,2%

PER - 1,3%.

UPDATE, 7 decembrie, ora 00.40 // După numărarea a peste 4,41 milioane de voturi, reprezentând o pondere de 75% dintre cele exprimate, PSD este pe prima poziție la alegerile parlamentare, fiind urmat de PNL și USR-PLUS.

Știrea inițială // Până la această oră au fost numărate voturile din aproape 50% de secții. Rezultatele oficiale de la Biroul Electoral Central, pentru alegerile parlamentare din 2020 arată astfel: PSD - 31,51% ; PNL - 25.33%; USR -PLUS - 12,66%; AUR - 9,3 %; UDMR - 8,32%; PMP 4,69%; Pro Români - 4,48%.

Știre în curs de actualizare

