Surpriză pe lista PSD, pentru alegerile parlamentare! Luptătorul Daniel Ghiță revine în politică

Daniel Ghiță revine în politică! Celebrul luptător care s-a făcut remarcat în circuitul K-1, este văzut foarte bine în tabăra social democrată, motiv pentru care a fost trecut cap de listă la Ilfov, pentru alegerile parlamentare 2020.

Având în vedere poziția fruntașă a lui Daniel Ghiță, sportivul este deja cu un picior în Camera Deputaților. Luptătorul a mai cochetat cu politica. A făcut parte din Partidul România Unită (PRU), al lui Bogdan Diaconu, fost membru PSD. A și candidat în 2016 la alegerile locale, la Primăria Sectorului 3, însă nu i-a creat probleme lui Robert Negoiță.

Meciul Daniel Ghiță vs Cătălin Moroșanu se joacă doar în politică

În ultimii 2 ani, Daniel Ghiță a încercat să revină la nivelul sportiv care l-a consacrat, însă refuzul lui Cătălin Moroșanu - membru PNL, de a-l confrunta în ring și pandemia de COVID-19 l-au determinat pe sportiv să se retragă.

„Samuraiul Sălbatic" și-a făcut intrarea în politică pe Facebook. De câteva luni de zile, Daniel Ghiță a lansat atacuri dure la adresa Guvernului, a DP și a lui Klaus Iohannis.

„Suedezii nu au avut carantina, amenzi, nu poarta masca și nu sunt victimele unor găști DSP și un GuWerner incompetent! Dacă scade imunitatea, rata mortalității este mai mare. Purtând masca asta se întâmplă: scade imunitatea! La alegeri, ieșiți din casa, muriți idioților, ca noi și așa fraudam alegerile! Acum, restricții și ne este interzis sa mergem la Bisericii, ca altfel murim! Este un plan diabolic de dezumanizare! De Paste nu am avut voia sa luam Lumina! Acum, interdicții când este vorba de religia noastră, in schimb muriți sclavilor in numele alegerilor, asta avem voie!? Nu va este rusine criminalilor? (...)", este doar unul dintre mesajele lui Daniel Ghiță.