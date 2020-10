Varujan Vosganian nu candidează pentru un nou mandat de parlamentar: „Simt că lumea politică de azi nu mi se potrivește. Sau, ca să păstrez proporțiile, eu nu mă potrivesc lumii politice de azi”

Deputatul Varujan Vosganian a anunțat, vineri, că a ales să nu candideze la alegerile generale din 6 decembrie. El este parlamentar încă din anul 1990 și a absentat din Parlament doar în intervalul 2000-2004.

„Am ales să nu candidez la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Simt că lumea politică de azi nu mi se potrivește. Sau, ca să păstrez proporțiile, eu nu mă potrivesc lumii politice de azi”, a scris Varujan Vosganian, pe Facebook.

Varujan Vosganian, unul dintre liderii ALDE, este membru în Parlamentul României încă din anul 1990, absentând din Legislativ doar între anii 2000 și 2004. În prezent, el este deputat, la fel cum s-a întâmplat și în perioada 1990-2000, în timp ce în intervalul 2004-2012 a ocupat un post de senator.

Mai mulți membrii ALDE vor candida pe listele Pro România la alegerile parlamentare. Fuziunea celor două partide nu a fost acceptată pentru acest ciclu electoral

Pe fondul rezultatului slab de la alegerile locale din 27 septembrie 2020, ALDE a fuzionat cu Pro România, însă fuziunea nu a fost acceptată pentru acest ciclu electoral, astfel că o serie de politicieni proeminenți din partid, precum Călin Popescu-Tăriceanu, au intrat în Pro România și vor candida pe listele acestui partid.

„Conducerea ALDE a decis, în data de 8 octombrie, aprobarea protocolului de fuziune între ALDE și PRO România. Decizia ALDE de a fuziona cu PRO România va fi validată la Congresul extraordinar care va avea loc în data de 8 noiembrie. Procedurile pentru organizarea alegerilor parlamentare în data de 6 decembrie prevăd ca termen de depunere a listelor la alegerile parlamentare data de 22 octombrie. Prevederile legale in cazul fuziunii a două partide obligă ALDE și PRO România să candideze pe o listă comună, iar hotărârea Delegației Permanente a ALDE de a aproba fuziunea cu PRO România implică obligația tuturor candidaților la alegerile parlamentare să candideze pe lista PRO România. Acest lucru presupune asumarea inclusiv a calității de membru de partid PRO România. Această obligatie revine tuturor membrilor ALDE care urmează să candideze la alegerile parlamentare și îl vizează inclusiv pe președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu”, se precizează într-un comunicat de presă al ALDE.

Pro România a depus, joi, listele de candidați pentru alegerile parlamentare.

„Cred că important, la alegerile care vin, este mesajul pe care îl aducem noi către alegători. Toată lumea s-a lămurit de incompetența acestui guvern, care este la cârma României de aproape un an de zile. În curând se va împlini un an de zile. Ne-am lămurit cum știu să gestioneze criza și sanitară, și economică. Eu cred că românii își dau seama că această criză nu va dura la infinit și se pune întrebarea – ce vom face după această criză, cum vom reveni la normalitate? Dacă va fi același guvern, este clar că nu sunt capabili să gestioneze revenirea la normalitate. Victor Ponta are o experiență în acest sens – după criza din perioada guvernării Băsescu-Boc a reușit să repună România pe șine într-un timp foarte scurt – și eu am un mandat de succes de prim-ministru. Experiența noastră comună cred că va fi extrem de utilă în momentul în care românii se vor uita în stânga, în dreapta și vor spune, ok, ne-am lămurit de incompetența lui Iohannis și a lui Orban, ce facem mai departe, cine ne ajută să ieșim din această criză și să revenim la normalitate? Ne asumăm această responsabilitate oricând și fără niciun fel de ezitare”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, joi, la depunerea listelor.