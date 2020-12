Victor Ponta: Ca de fiecare dată, eu am votat ”pro”, nu ”contra” ceva. Vreau ca în 2021 să ieşim din criză (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a votat duminică, în jurul orei 12.30, la Școala Gimnazială „Maria Rosetti” din București. La ieșirea de la urne, Ponta a spus că a votat ”pro” și că își dorește ca anul 2021 să fie unul al ieșirii din criză.

"Ca de fiecare dată, eu am votat «pro», nu am votat «contra» ceva. Ştiu că multă lume votează «contra». Eu votez «pro» şi vreau ca în 2021 să ieşim din criză. De asta am votat şi pentru oameni care ştiu să facă lucrul ăsta”, a declarat fostul premier.

Întrebat cum se așteaptă să fie prezența la vot, Victor Ponta a răspuns: ”Puțină lume și speriată de ceea ce se întâmplă, dar sper că cei care vin să fie «pro», nu «contra». E foarte puţină speranţa, dar eu sunt încrezător că o să fie un an mai bun 2021", a afirmat Ponta.

