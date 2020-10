Victor Ponta, despre Adrian Streinu-Cercel și Alexandru Rafila: Eu am încredere în medicii români, dar în momentul în care faci politică, faci politică, atunci ai un anumit interes politic (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a comentat joi seară, în cadrul emisiunii „Talk B1”, faptul că medicii Alexandru Rafila, preledintele Societății Române de Microbiologie, și Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului ”Matei Balș” din Capitală, vor candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie pe listele PSD. ”În momentul în care faci politică, faci politică”, a spus Ponta.

”Eu am încredere în medicii români. În momentul în care faci politică, faci politică, atunci ai un anumit interes politic. (Adrian Streinu-Cercel și Alexandru Rafila – n.r.) sunt doi oameni pe care îi respect foarte tare, cu care am lucrat foarte mult timp , sunt doi profesioniști, dar, în acest moment, sunt politicieni PSD”, a declarat președintele Pro România.

Întrebat dacă, în cazul în care cei doi profesori vor critica niște măsuri luate de Guvern, cetățenii pot crede că fac acest lucru doar pentru că sunt din PSD, Ponta a răspuns: ”Inevitabil, pentru că soluția să iei toți medicii din spital și să-i muți în Parlament nu e o soluție. Într-adevăr, poți să ai un medic foarte bun - și eu cred în chestia asta – care zice că vrea să schimbe sistemul medical. Problema este de ce nu l-ai schimbat până acum, că nu ai venit din America sau din altă parte. Sau pot să spună că vor să facă o carieră politică, e foarte onorabil, în toate țările elitele fac politică, e un lucru bun ca elitele să facă politică, dar să spui «stați așa, eu sunt la PSD, dar eu nu sunt cu PSD-ul...»”.

Ponta a spus, astfel, că nu crede că e posibil ca medicii intrați în politică să nu-și subsumeze opiniile medicale retoriciii de partid.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.