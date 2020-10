Victor Ponta: Este nevoie de o guvernare care să scoată țara din criză. Credem în continuare că, după 6 decembrie, România are nevoie să scape de guvernul Orban (VIDEO)

Pro România a depus, joi, listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Cu această ocazie, Victor Ponta a precizat că formațiunea nu va vota un nou guvern Orban „pentru că și-a dovedit iresponsabilitatea și incompetența în această perioadă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Pro România a depus listele de candidați pentru alegerile parlamentare

Întrebat cu cine va forma majoritate în scenariul în care Pro România ajunge în Parlament, Victor Ponta a răspuns: „Eu sunt absolut convins de un lucru pe care i l-am spus și președintelui, l-am spus oamenilor încă de anul trecut. Este nevoie de o guvernare care să scoată România din criză, nu o guvernare clasică, cu târguieli politice. Uitați-vă ce ne așteaptă! Uitați-vă ce a început deja între USR și PNL. Vă dați seama ce vor face oamenii aceștia, PNL și USR, dacă de acum au început să se certe, dacă de acum au început să se acuze, dacă de acum au început să își facă și unii, și alții blaturile cu PSD și să ascundă oamenilor adevărul?”.

„Credem în continuare că, după 6 decembrie, România are nevoie să scape de guvernul Orban. Evident, nu vom vota, cum n-am votat – de altfel, noi suntem singurii, cei de aici, care n-am votat guvernul Orban. Guvernul Orban a fost votat de PNL, de USR și de PSD, să fie foarte clar acest lucru! Noi nu vom vota un nou guvern Orban pentru că și-a dovedit iresponsabilitatea și incompetența în această perioadă. Vom susține un guvern care ia măsuri anti-criză, adică păstrează salariile și pensiile românilor, salvează firmele românești, dă înapoi onoarea militarilor și rezerviștilor din România, nu vinde companiile de stat și dă o speranță că ceea ce a fost bun și s-a dezvoltat în România atât în 2004-2008, cât și în 2012-2015 va fi salvat în perioada următoare”, a adăugat Victor Ponta.

La rândul său, Călin Popescu-Tăriceanu susține că „toată lumea s-a lămurit de incompetența acestui guvern”.

„Cred că important, la alegerile care vin, este mesajul pe care îl aducem noi către alegători. Toată lumea s-a lămurit de incompetența acestui guvern, care este la cârma României de aproape un an de zile. În curând se va împlini un an de zile. Ne-am lămurit cum știu să gestioneze criza și sanitară, și economică. Eu cred că românii își dau seama că această criză nu va dura la infinit și se pune întrebarea – ce vom face după această criză, cum vom reveni la normalitate? Dacă va fi același guvern, este clar că nu sunt capabili să gestioneze revenirea la normalitate. Victor Ponta are o experiență în acest sens – după criza din perioada guvernării Băsescu-Boc a reușit să repună România pe șine într-un timp foarte scurt – și eu am un mandat de succes de prim-ministru. Experiența noastră comună cred că va fi extrem de utilă în momentul în care românii se vor uita în stânga, în dreapta și vor spune, ok, ne-am lămurit de incompetența lui Iohannis și a lui Orban, ce facem mai departe, cine ne ajută să ieșim din această criză și să revenim la normalitate? Ne asumăm această responsabilitate oricând și fără niciun fel de ezitare”, spune Călin Popescu-Tăriceanu.

știre în curs de actualizareNoi DEZVĂLUIRI BOMBĂ despre CONCEDIEREA lui Mihai Petre de la Românii au talent!