Votul la alegerile parlamentare a început în diaspora: Românii din Noua Zeelandă, primii care sunt așteptați la urne

Votul pentru alegerile paarlamentare a început pentru românii din diaspora. Vineri seară, la ora 20.00 (ora României – n.r.) s-au deschis primele secții de votare, cele din Noua Zeelandă, după care urmează să primească alegători secțiile de pe teritoriul Australiei. În străinătate, votul pentru alegerile parlamentare se desfășoară pe parcursul a două zile, pe 5 și 6 decembrie, între orele 7 și 21.00 (ora locală).

A început votul pentru alegerile parlamentare: Secțiile de votare s-au deschis pentru românii din Noua Zeelandă

În afara țării au fost organizate 784 de secții de votare pentru alegerile parlamentare. În plus, MAE a creat o hartă interactivă a secţiilor de votare din străinătate şi un call center pentru alegătorii români din afara ţării.

„Votul efectiv începe de astăzi la ora 20:00, cu deschiderea secțiilor din Noua Zeelandă. Avem organizate 748 de secții de votare. Față de alegerile parlamentare din 2016 când au fost organizate 417 secții, avem cu 331 secții în plus. (...) Procesul electoral se desfășoară și sâmbătă, și duminică", a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

”La ora 22.00, ora României, se vor deschide și secțiile de votare organizate în Canberra, Melbourne și Sydney, urmate de secțiile de votare din Adelaide (22.30 ora României) și Brisbane (ora 23.00, ora României).

Prima zi a votării în străinătate va continua cu deschiderea secțiilor de votare organizate în Seoul și Tokyo (ora 24.00, ora României), Perth, Shanghai, Hong Kong, Beijing, Manila, Kuala Lumpur și Singapore (ora 1.00, ora României), se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Când se încheie votul din diaspora la alegerile parlamentare

Votul din diaspora la alegerile parlamentare se va încheia luni dimineață, la ora 7.00 (ora României – n.r.), ultimele care se vor închide fiind secțiile de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.

”Având în vedere diferențele de fus orar, votarea în străinătate se desfășoară pe parcursul a 59 ore, secția Auckland fiind prima care se va deschide, iar secțiile din vestul Statelor Unite ale Americii (Los Angeles, Anaheim, Sacramento, San Francisco, Los Altos, Las Vegas, Portland și Seattle) și Canadei (Vancouver) fiind ultimele care se vor închide (luni, 7 decembrie, ora 7.00, ora României)”, mai precizează reprezentanții MAE.

Autoritățile au anunțat și că, în ambele zile ale votării, în cazul în care la ora locală 21.00 în secții se mai află alegători, procesul electoral poate fi prelungit până, cel târziu, la ora 23.59.

Recomandări pentru românii care votează în afara țării la alegerile parlamentare

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă alegătorilor români din străinătate să respecte cu strictețe regulile de protecție sanitară de pe teritoriul statului în care se află.

”Măsurile care trebuie respectate de către alegători în timpul desfășurării votului la secțiile de votare din străinătate sunt: purtarea măștii de protecție în așa fel încât să acopere și nasul și gura; dezinfectarea mâinilor la intrarea și la ieșirea în localul de vot; păstrarea unei distanțe de cel puțin 1 metru față de ceilalți alegători și membrii secției de votare, inclusiv în timp ce se așteaptă la rând pentru a se intra în secția de votare; evitarea, la prezentarea actelor de identitate, preluarea ștampilei și a buletinelor de vot, manipularea acestora fără dezinfectarea mâinilor în prealabil; evitarea contactului direct cu ceilalți participanți la procesul electoral”, reamintesc reprezentanții MAE.

Românii care au domiciliul în ara țării pot vota în baza pașaportului simplu, cu menționarea țării de domiciliu, pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

Conaționalii cu reședința în străinătate își pot exercita dreptul la vot „cu un document de identitate românesc (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar), însoțit de un document emis de autoritățile statului de reședință prin care se dovedește dreptul legal de ședere în străinătate pe o perioadă mai mare de 90 de zile”.