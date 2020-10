ABT – Vorsprung durch design

Producatorul german Audi impreuna cu al sau “Vorsprung durch Technik” nu inceteaza sa impresioneze prin solutiile sale inovatoare de digitalizare, tehnologie “top notch” prezenta pe toata gama de modele, experienta premium la volan, lumini al caror design se adapteaza in functie de modul de condus selectat si multe altele. Insa, de multe ori, pare ca designerii sunt sariti din aceasta “schema a progresului” – unele modele Audi nu transmit nicio emotie din punct de vedere vizual. De aici si vorba: “You have to drive an Audi to love Audi.”

Din acest motiv exista ABT. Cu o experienta de peste 120 de ani in tuning si motorsport, acestia stilizeaza si reimprospateaza design-ul uneori anost al masinilor producatorului german, transformandu-le astfel in niste Audi veritabile.

Produsele semnate “ABT” pot fi diverse, de la kit-uri exterioare pana la seturi de jante aliaj, sau chiar elemente de design interior. Catalogul de produse este stufos, dar menit sa incante privirile oricarui client cu zeci de repere de aerodinamica, lip-uri, prelungiri pentru praguri, diffusere, sisteme de evacuare sport, suspensii si altele. Orice model Audi poate fi personalizat si individualizat, look-ul final fiind unul sportiv, “ready to race the streets” – chiar si pentru SUV-ul suprem: Audi Q8/Audi SQ8.

Audi Q8 are un aspect puternic care vine deja din fabrica – mai ales in partea frontala unde domina grila octogonala, pe care ABT o subliniaza si mai mult prin adaugarea unei extensii dinamice in fata si a unor lip-uri stilizate elegant in zona gurilor de ventilatie laterale. Insa, cele mai atragatoare schimbari se produc in spatele masinii. ABT preia insertia din bara spate de fabrica cu deschiderile sale in forma patrata si o inlocuieste cu un diffuzer proeminent care prezinta tips-uri duble de evacuare. Pachetul de aerodinamica este intregit de un spoiler spate extrem de sportiv, care se combină perfect cu liniile agresive ale hayonului si blocurilor optice spate cu LED.

Interiorul modelului Q8 este usor imbunatatit si el, cu insertii noi din fibra de carbon marca ABT pentru schimbator, panourile laterale ale consolei centrale, partea inferioara a scaunelor, un buton restilizat de start/stop precum si cu lumini de intampinare montate in partea inferioara a usilor care proiecteaza luminos logo-ul ABT pe asfalt. Acest modelier beneficiaza de mai multe variante de chiptuning certificate prin garantia ABT, respectiv TUV.

Dar, conversia la ABT nu este completa fara setul de jante potrivit. Si aici, exista mai multe variante din care clientii pot alege – Sport sau High Performance. Perfect echilibrate pana la ultimul detaliu, acestea asigura o manevrabilitate optima si astfel indeplinesc cele mai exigente cerinte - in trafic sau pe circuit.

HR High Performance – jante extrem de usoare cu design sportiv, care datorita tehnologiei inovatoare FlowForming obtin performante uluitoare pe asfalt.

Sport HR Aero Wheels – primele jante aero produse in lume.

GR High Performance – la fel de sportive si performante ca HR, dar considerabil mai usoare.

Sport GR Limited – editie limitata de jante in culoare aurie, create de insusi Hans-Jürgen Abt.

Sport GR – cu o forma concava ce ofera un plus de dinamism si sportivitate, acestea au fost create pentru cei mai exigenti pasionati auto.

Sport FR – elegante dar sportive in acelasi timp, jantele din gama Sport FR sunt o interpretare moderna a modelului clasic ABT Sportsline in 5 spite, bicolore.

ER-F High Performance – aceste jante sunt produse in special pentru supercar-uri si sunt un echilibru perfect intre stabilitate si greutate (acestea cantarind putin sub 9 kg bucata).

Sport ER-C – cu un design negru mat clasic, ofera un aspect impresionant si finisaj uimitor, indiferent de masina pe care sunt montate.

Sport DR – greutate optima, design revolutionar si rotatie perfecta – aceste jante sunt ideale pentru cei care nu pierd din vedere esentialul: placere maxima la volan.

Toate modelele de jante “made by ABT” enumerate mai sus sunt atent desenate si coordonate astfel incat sa aduca un plus de performanta oricarui model Audi.

In Romania, toate produsele ABT sunt disponibile prin dealerul autorizat Project 85 Automotive, care este si unul din cei mai mari reselleri din Sud-Estul Europei al tunerului. Cu un portofoliu de zeci de supercar-uri modificate si personalizate pana in acest moment, Project 85 Automotive domina piata locala de tuning, oferind garantie pentru toate produsele comercializate, certificare TUV pentru Europa dar si servicii premium de cea mai inalta calitate. Mai multe informatii sunt disponibile pe website-ul www.project85.ro sau pe paginile oficiale de Facebook si Instagram.