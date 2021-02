Apple trece de la producţia de telefoane la dezvoltarea de autoturisme. Gigantul IT&C a intrat în parteneriat cu doi giganţi auto

Apple se implică în producţia de autoturisme, iar pentru asta a început să testeze piaţa pentru a intra în parteneriat cu giganţii care au exprienţă în această zonă.

Din primele informaţii, se pare că gigantul IT&C a reuşit să-i convingă pe cei de la Hyundai şi Kia să fabrice împreună o maşină. S-ar presupune ca viitoare masina Apple ar avea la baza platforma E-GMP, iar aceasta va fi asamblată în SUA la o fabrica KIA.

Platforma E-GMP ar putea oferi in prima faza fix ce are nevoie Apple: autonomie si incarcare rapida. Mai exact, bateria s-ar incarca pana la 80% in doar 18 minute si ar oferi o autonomie maxima de 500km.

Au început deja să se certe

Faptul ca Hyundai a confirmat că a fost contactată de Apple pentru a produce o maşină electrică i-a suparat pe americani. Este şi normal, astfel de informaţii trebuie să rămână secrete.

Coreenii nu s-au putut abtine, motiv pentru care Apple ar putea renunţa la aceasta colaborare sau va stabili nişte reguli strice în ceea ce priveşte comunicarea. În plus, Hyundai se teme ca ar putea deveni pentru Apple un "Foxconn al industriei auto", în sensul că nu doreşte să producă maşini pentru alte firme.