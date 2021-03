Dacia încă nu a anunțat oficial prețurile primei sale mașini electrice, lucru care ar trebui să se întâmple foarte curând, însă presa franceză a citat informațiile apărute pe forumul Worldscoop și notează că vor fi două versiuni de echipare, de 16.990 euro, respectiv 18.490 euro, însă după aplicarea subvențiilor oferite de statul francez prețurile vor porni de la 12.400 de euro.

Dacă prețurile vor fi similare și în România, subvențiile mai mari vor face ca prețurile de achiziție să pornească de la circa 9.000 de euro.

Publicațiile L`Automobile Magazine și Cardisiac relatează că în cazul unui Spring cu nivelul de echipare Confort prețurile vor porni de la 16.990 de euro, în timp ce pentru echiparea Confort Plus prețurile vor începe de la 18.490 euro, potrivit HotNews.ro. Confort cuprinde, spre exemplu, climatizare, iar Confort Plus are printre altele și ecranul tactil, și vopseaua metalizată.

Statul francez acordă subvenții de până la 7.000 de euro pentru achiziționarea de mașini eletrice, dar cuantumul nu poate depăși 27% din prețul mașinii. Prin urmare, după aplicarea subvențiilor, prețul unui Spring va porni de la 12.400 de euro, respectiv de la 13.500 de euro.

Sursele presei franceze mai susțin că precomenzile vor putea fi făcute începând din 20 martie, iar comenzile propriu-zise și livrările către persoane fizice vor debuta în toamnă, în luna septembrie. Pentru mașina electrică, reprezentanții Dacia au precizat că prioritatea va fi să ruleze în servicii de car-sharing mai întâi.

În schimb, pentru un Twingo Electric, prețurile pornesc de la 21.350 euro, diferența între el și Spring fiind de câteva mii de euro.

Dacia Spring va avea o baterie de 26,8 kWh și va permite obținerea unei autonomii de 225 km WLTP. Reprezentanții companiei spun că în oraș se va putea circula cu ea până la cinci zile fără să fie nevoie de încărcarea bateriei.

Mașina va fi produsă în China, cu o lungime de 3,734 metri și o lățime de 1,77 metri, cu tot cu oglinzile retrovizoare. Înălțimea va fi de 1,516 metri. Mașina poate atinge o viteză maximă de 125 de kilometri pe oră.

