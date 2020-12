Cum se fabrică Dacia Duster Pick-up

Luna aceasta a început producția lui Dacia Duster Pick-up la carosierul Romturingia din Câmpulung Muscel. Un reportaj în exclusivitate despre cum se fabrică primul pick-up Duster, vândut oficial prin rețeaua Dacia.

După ce am prezentat in exclusivitate primul test cu Dacia Duster Pick-up, am fost în vizită la Câmpulung Muscel să vedem cum se fabrică Duster Pick-up. Pentru producția lui Duster Pick-up a fost modernizată o hală de producție.

