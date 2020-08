Cum verifici dacă ți-a expirat RCA

O clipă de neatenție sau oboseală te pot aduce în situația unui accident de care ești răspunzător, moment în care ai nevoie de o poliță de asigurare RCA. Pentru a verifica când expiră Asigurarea de Răspundere Civilă Auto, ai la îndemână mai multe variante. Fie te uiti în actul propriu-zis, fie o poți face foarte simplu, de pe internet, pe telefon sau tabletă.

RCA. Cum verifici când expiră?

Așa cum spuneam, în afară de a ne uita pe data înscrisă pe poliță, acum avem la dispoziție mai multe variante online. Este vorba despre aplicații dedicate, unele direct pe internet, altele ce le poți descarca și instala pe telefon sau tabletă.

Cea mai simplă metoda este să intri pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară. Pentru verificarea polițelor RCA, dați click AICI, iar pentru istoricul daunelor, dați click AICI.

De asemenea, arată gadgetreport.ro, daca aveți un telefon sau tabletă cu sistemul de operare Android, puteți descarca gratuit de aici aplicația “Verifică RCA”.

Verificarea se face pe baza numărului de înmatriculare sau a seriei de șasiu.

Totodată, daca vrei să achitați polița de asigurare RCA pe interet, o poți face cu aplicația “Plată RCA” disponibila pentru Android de AICI și pentru iOS de AICI.

De ce este obligatorie asigurarea RCA



Asigurarea obligatorie de răspundere civila auto cu acronimul RCA este o formă de protecție pentru șoferii de autoturisme care are la bază un contract între asiguratul, persoană fizica sau juridica și asigurator, persoană juridică.

Asiguratul plătește lunar o sumă de bani, iar în cazul unei tamponări / accident neprevăzut, despăgubirea este plătită de către asigurator către șoferul păgubit, nu către asigurat.

Cum se poate încheia o asigurare RCA?

Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioadă determinata astfel:

a) pentru vehiculele înmatriculate ori înregistrate în România, pe o perioadă cuprinsă între 1 luna și 12 luni, multiplu de o lună, după caz;

b) pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatricularii/înregistrarii permanente în România, pe o perioadă cuprinsă între 1 luna și 12 luni, multiplu de o lună, dupa caz, daca proprietarul face dovada înregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele său;

c) pentru vehiculele înmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative;

d) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile;

e) pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;

Actele necesare incheierii politei de asigurare: