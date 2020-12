Inginerii de la Mioveni şi cei francezi pregătesc lansarea noului Duster. Dacia Duster 3 anunţă un design spectaculos, care, deşi va aminti de celalalte variante de Duster, va fi mult mai "arătoasă".

Când vine pe piaţă Dacia Duster 3?

DACIA Duster 3 va fi lansat intr-o noua versiune in cursul urmatorilor ani. Generatia a 3-a a DACIA Duster urmeaza sa vina cu multe schimbari foarte importante pentru clientii din toata lumea, iar in baza a ceea ce am aflat pana acum, se pare ca vom avea parte de surprize extrem de interesante, de la design, la componente interne, conform idevice.ro.

DACIA Duster este prezentata in imaginile de mai jos asa cum ar putea arata daca generatia a 3-a va fi facuta in baza design-ului care este utilizat la Sandero 3 in momentul de fata, si vorbim despre un upgrade foarte interesant. Design-ul pe care-l vedeti nu e nici pe departe necunoscut, nu e 100% cel pe care-l stim de la Sandero si Logan, dar imprumuta foarte multe elemente, care ar transforma DACIA Duster intr-o masina complet noua.

Care este istoria Dacia Duster?

Dacia Duster este un SUV construit în comun de producătorul francez Renault și filiala sa românească Dacia din 2010. În prezent se află la a doua generație lansată în toamna anului 2017 și a fost comercializată ca Renault Duster pe anumite piețe, cum ar fi India, Iran, Kazahstan, Rusia, Mexic, Egipt, Africa de Sud, Ucraina, Emiratele Arabe Unite și America de Sud.

Prima sa generație a fost, de asemenea, vândută ca Nissan Terrano în Rusia și India. Este al treilea model al mărcii Dacia bazat pe platforma Logan, după Sandero.

Dacia Duster are aproximativ dimensiunile unui Jeep Wrangler. A fost produs în două caroserii, echipată cu motoare diferite (atât pe benzină cât și Diesel) și a fost disponibil atât în versiunea 4x2 cât și 4x4. A fost vândut ca Dacia Duster în câteva piețe internaționale și ca ACM Enduro x4 în Italia (asamblat de ARO-Ciemme).