Dacia Logan 2021. Pimele imagini oficiale cu noul model al producătorului autohton

Inginerii de la Mioveni şi cei de la Renault şi-au pus mintea la contribuţie şi au dezvoltat noul model Dacia Logan, care va fi lansat în 2021. În urmă cu doar câteva ore, au apărut primele imagini cu maşina românească.

Au filmat Dacia Sandero 3, dar se aseamănă cu Logan

DACIA Logan va avea interiorul exact preucm in clipul video de mai sus asa cum am vazut-o si in poze, deci vorbim despre aceeasi persoana care a facut si pozele publicate zilele trecute, iar multumita lor ne putem face o idee mai buna cu privire la noua masina, anunţă idevice.ro. Putina lume stie ca de fapt DACIA Sandero 3 a fost surprinsa in poze si acest video, nu noul model al DACIA Logan, insa avand in vedere ca masinile vor avea acelasi interior, e clar ca nu exista diferente, cel putin nu mari.

Imagini complete cu Dacia Logan, pe 29 septembrie

DACIA Logan are programata pentru data de 29 septembrie dezvaluire totala si in versiune finala, astfel ca atunci vom afla toate detaliile despre cum arata interiorul, despre motorizari, dar si despre alte surprize pentru toti clientii. DACIA Logan este gandita acum cu un upgrade menit sa creasca si vanzarile seriei, dar obiectivul nu este unul usor pentru ca vorbim totusi despre o masina care nu mai e dorita chiar peste tot in Europa.