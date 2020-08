Dacia Logan 3, maşina cu care românii vor surprinde Europa, a primit un design agresiv, ce aminteşte de Mustang

Dacia pregăteşte surpriza anului 2021. Nu va fi un element de noutate doar pentru români, ci şi pentru europeni, care, cel mai probabil, vor rămâne miraţi de noul aspect al "bătrânei" Dacia.



Cum va arăta noua Dacia Logan 3, în Galeria Foto.



Look-ul aminteşte de Ford Mustang

Constructorul de la Mioveni, împreună cu inginerii francezi, au dezvoltat o caroserie cu linii agresive pentru noul model românesc. Designul ne duce cu gândul la Ford Mustang, dacă ar fi să forţăm puţin nota şi să ne comparăm cu cele mai tradiţionale branduri mondiale. DACIA Logan 3 este urmatorul model important de masina pe care producatorul de la Mioveni il dezvolta pentru lansare, iar pentru romani si europeni vine o veste grozava astazi, informează idevice.ro. Mai exact, DACIA Logan 3 a cam intrat in linie dreapta in ceea ce priveste procesul de pregatire a producatiei in vederea lansarii, si asta ne da increderea sa ne gandim ca lansarea va avea loc in cursul anului viitor, as acum ne-au spus toate zvonurile de pana acum.

Dacia Logan 3 a fost testată şi prin România

DACIA Logan 3 urmeaza sa fie lansata in prima parte a anului 2021, dupa o prezentare care va avea loc in toamna, la salonul auto de la Paris, si asta in conditiile in care procesul de dezvoltare a fost unul foarte anevoios. In perioada starii de urgenta DACIA Logan 3 a fost testata inclusiv pe strazile din Romania de catre cei de la DACIA, iar testele lor par sa fi fost un real succes, astfel ca intre timp n-am mai auzit absolut nimic in legatura cu eventuale probleme pentru ea.