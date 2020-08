Dacia Spring este primul model electric românesc, iar acum am aflat şi cum va arăta

Inginerii de la Dacia au dezvoltat şi primul model de Dacie din istorie electric. Schiţe cu designul acestui autoturism au ajuns pe net.

Primele imagini cu Dacia Spring, în Galeria Foto.

Dacia Spring, autonomie de 200 km

Prima Dacie electrica din istorie se apropie cu pasi repezi de ziua in care va pasi pe strazile pline de gropi ale Romaniei. Cum va arata insa oare versiunea de serie a modelului Spring? Caroseria va avea 5 uşi. Privita din fata, prima Dacie electrica din istorie se remarca in special prin luminile de zi cu tehnologie LED, pozitionate aparent deasupra farurilor, scrie 4tuning.ro. In partea din spate a caroseriei, versiunea de serie a modelului Spring vine cu detalii de tip Y la nivelul blocurilor optice. Se cunoaste deja faptul ca versiunea de serie a modelului Spring va oferi o autonomie totala de peste 200 de kilometri, potrivit standardelor WLTP.

Când va fi lansat acest model?

Cel mai probabil, Dacia Spring se va lansa în primul trimestru din 2021. Asta dacă nu cumva pandemia ca încurca socotelile inginerilor de la Dacia şi a celor de la Renault. Pentru că e vorba de o muncă în echipă. Seria enigmelor se incheie, intr-un final, cu nota de plata, insa startul vanzarilor se va da anul viitor.O copilă de 13 ani a fost uitată de tatăl ei într-o benzinărie din Austria. Când și-a dat seama ce s-a întâmplat de fapt, A ÎNCREMENIT