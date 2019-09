Microbuz în flăcări, în județul Tulcea. Pomperii au intervenit de urgență (VIDEO)

Un microbuz a fost cuprins de flăcări, luni dimineață, în localitatea Grindu din județul Tulcea, astfel că pompierii au intervenit de urgență. Nu a existat nicio victimă.



„În jurul orei 6.30, salvatorii secției de pompieri Măcin au fost solicitați să intervină în zona localității Grindu, pentru limitarea efectelor unui incendiu, care a cuprins un microbuz. Incendiul a plecat de la compartimentul motor, în urma unui scurtcircuit. La momentul în care au ajuns forțele acolo, incendiul se manifesta generalizat la tot microbuzul. Din fericire, toți cei care erau în microbuz s-au autoevacuat și nu am avut persoane rănite”, a spus Florentin Daciu, în direct pe B1TV.

