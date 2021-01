(P) Leasing auto - Avantaje si dezavantaje pentru afacerea ta

(P) Dupa o anumita perioada de timp, innoirea flotei auto reprezinta o necesitate pentru companiile care genereaza profit cu ajutorul deplasarilor pe teren. Insa o astfel de investitie poate fi costisitoare chiar si pentru firmele care dispun de un capital mare. In acest context, multe companii din Romania aleg sa-si esaloneze investitia, printr-un contract de leasing auto. Forma de finantare ofera posibilitatea dezvoltarii, in timp ce capitalul firmei poate fi folosit in continuare pentru achizitionarea altor resurse.

Leasingul poate fi de doua feluri: financiar si operational. De asemenea, ai posibilitatea de a obtine atat autoturisme noi, cat si second-hand. Leasingul financiar este o forma de finantare care are la baza un sistem de plati succesive (rate lunare), plati efectuate in scopul utilizarii autoturismelor pe perioada contractuala. Dupa achitarea ultimei rate si a valorii reziduale, autoturismele intra in proprietatea companiei.

Inainte de a lua decizia de a incheia un contract de leasing financiar pentru autoturisme, trebuie sa iei in calcul atat avantajele, cat si dezavantajele.

Avantajele unui leasing auto

Forma de finantare prezinta o serie de avantaje importante pentru companiile solicitante. Lista acestora poate fi mult mai complexa, in functie de specificul fiecarei firme. Iata cele mai importante caracteristici ale unui leasing financiar:

1. Dreptul de proprietate

La finalul perioadei contractuale, adica dupa achitarea ultimei rate si a valorii reziduale, bunurile intra in proprietatea companiei solicitante. Este important de precizat faptul ca o astfel de finantare nu prevede garantii speciale. Garantia este reprezentata chiar de autoturismele solicitate.

Flota auto poate fi achizitionata si inainte de finalizarea contractului de leasing. O astfel de incheiere anticipata se poate face numai dupa un an de la activarea contractului (art. 7, Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 modificata) si dupa plata valorii ramase si a costurilor aferente.

2. Conditii contractuale flexibile

Contractul de leasing auto este caracterizat prin flexibilitate la nivelul avansului, valorii reziduale, termenelor de plata (lunare, trimestriale, sezoniere), dar si alte optiuni de finantare. Aceste sume vor fi adaptate in functie de specificul si nevoile fiecarei companii in parte. Mai mult, anumite firme de leasing din Romania ofera finantare atat in euro, cat si in lei.

3. Birocratie redusa

Companiile care ofera servicii de leasing financiar asigura un nivel minim de birocratie. Acestea pun la dispozitie online actele necesare pentru solicitarea unei finantari. De asemenea, multe companii de leasing dispun de sisteme online, prin care pot aproba o cerere de finantare in numai 24 de ore.

4. Termene flexibile de plata

Pentru a sustine dezvoltarea companiilor, multe firme care ofera servicii de leasing ofera termene de plata adaptate profilului fiecarei afaceri. In acest sens, ratele pot fi platite lunar, semestrial sau sezonier.

Chiar si dupa semnarea contractului, mai pot fi facute anumite modificari la nivelul acestuia. Schimbarile vor fi conditionate de indeplinirea unor criterii precum scurtarea sau prelungirea perioadei de leasing, rambursari anticipate sau cesionari de contracte de finantare.

Dezavantajele unui leasing auto

Fiecare investitie vine si cu asumarea unor responsabilitati. Este esentiala o informare in prealabil si in ceea ce priveste dezavantajele si obligatiile unui leasing auto.

1. Avans obligatoriu

Pentru incheierea unui contract de leasing financiar, firma solicitanta trebuie sa achite la inceput un avans, care nu depaseste 20% din valoarea totala a autoturismelor.

2. Mentenanta autoturismelor

Compania de leasing auto nu va acoperi costurile aferente exploatarii masinilor solicitate, cum ar fi eventualele reparatii si politele de asigurare. Astfel, odata cu incheierea contractului, clientul este responsabil de mentenanta autoturismelor, dar si de gestionarea si achitarea costurilor aferente acestuia.

3. Deprecierea bunului

Compania care solicita un leasing auto trebuie sa-si asume faptul ca la finalul perioadei contractuale, masinile si-au depreciat valoarea in urma propriei uzuri.

4. Riscuri pentru neplata ratelor

Daca firma solicitanta nu respecta conditiile contractuale, mai ales plata ratelor stabilite, compania de leasing are dreptul de a-si valorifica bunul.

In concluzie, un leasing financiar pentru autoturisme prezinta atat avantaje, cat si dezavantaje. Este important ca inainte de a lua decizia de a contracta o astfel de finantare sa evaluezi foarte bine oferta pentru a lua cea mai buna decizie pentru afacerea ta. Multe companii din Romania apeleaza la un leasing auto, deoarece au posibilitatea de a se dezvolta rapid, fara sa consume un capital mare pentru investitii.