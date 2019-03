Pericol public pe DN1: ȘOCANT, ce a putut face un BĂRBAT! Totul a fost FILMAT (VIDEO)

Un șofer a fost filmat în timp ce conducea pe contrasens pe DN1, sectorul Florești-Bănești, în județul Prahova.

Cel care a surprins momentul a declarat, pentru observatorulph.ro, că un echipaj de poliție se îndrepta către șoferul vinovat.

Bărbatul conducea pe lângă separatoarele de sens, însă se deplasa spre Bănești deși sensul de mers era opus față de cel pe care mergea șoferul.

