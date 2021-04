Tanczos Barna: Programul Rabla are un buget de 440 de milioane de lei, mai mare ca anul trecut / Bugetul e dublat pentru mașinile electrice. Am majorat sprijinul pentru cele cu motorizare clasică (VIDEO)

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că în ședința de Guvern de astăzi a fost aprobat inclusiv bugetul pentru programul Rabla clasic. Acesta a precizat că suma e de 440 de milioane de lei, cu 10% mai mare față de ediția anterioară a programului. „Cu acest buget putem finanța peste 6.500 de mașini electrice și peste 5.000 de mașini hibrid plug in, peste 50.000 de mașini prin Rabla clasic”, a declarat Tanczos Barna în emisiunea ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

